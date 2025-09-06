PAT * IMER – KNÖDELFEST: FUGATTI, «CELEBRATA LA 19ESIMA EDIZIONE TRA TRADIZIONE – CULTURA – SAPORI TRENTINI»

17.50 - sabato 6 settembre 2025

Un paese in piazza per mettere in mostra la propria cultura e tradizioni. Si svolge in questi giorni a Imer la Knödelfest – Festa del canederlo, tradizionale appuntamento del primo fine settimana del mese di settembre e giunta alla sua 19esima edizione che richiama nel centro primierotto diverse migliaia di golosi.

Ad aprire la kermesse la Sfilata per la via principale del paese con i Gruppi Folkloristici di Mezzano, Castel Tesino, il Corpo musicale Folkloristico di Primiero, la compagnia Schützen Primör, i coscritti e la Compagnia Circa Teatro, seguita dal saluto del Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti: “Questa festa – ha spiegato – è divenuta un momento molto importante all’interno del territorio del Primiero, tanto da essere conosciuta e apprezzata anche al di fuori dei confini provinciali.

Merito del lavoro di tante associazioni – tra le quali le associazioni folkloristiche, la banda e gli Schützen – che mettono in mostra assieme a uno dei simboli della cucina trentina anche gli aspetti culturali, tradizionali, storici di questo territorio. Complimenti a quanti, a titolo volontario, si sono messi a disposizione di questo fine settimana che porta alla luce le tradizioni del Primiero”.

La Festa del canederlo prosegue nella giornata odierna e in quella di domani con diversi appuntamenti.

Si va dai laboratori culinari e giochi per bambini e bambine, agli spettacoli in musica itineranti, dalle passeggiate nel territorio ai concerti serali fino agli spettacoli teatrali.

Non mancheranno show cooking e gli stand e ristoranti dove si potranno gustare fino a 20 tipi diversi di canederli.