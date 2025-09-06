PAT * GIORNATA AUTONOMIA: «AL TEATRO SOCIALE IL CONCERTO DELL’ORCHESTRA DEL BONPORTI, CON MUSICHE DI PUCCINI E MOZART»

17.40 - sabato 6 settembre 2025

Teatro sociale di Trento gremito, ieri sera, per il concerto dell’orchestra sinfonica del Conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda che ha concluso le celebrazioni per la Giornata dell’Autonomia e che si inserisce nel calendario di “Autonomia. Il cammino della comunità trentina”.

L’esibizione è stata introdotta dall’intervento dell’assessore per la promozione della conoscenza dell’Autonomia Simone Marchiori: “L’Autonomia è anche e soprattutto condivisione – ha affermato l’assessore Marchiori -. Coinvolgendo i giovani attraverso il linguaggio universale della musica si è voluto creare un’occasione per stare insieme e allo stesso tempo riflettere sui valori che guidano la nostra comunità”.

I giovani orchestrali, diretti dal maestro Andrea Raffanini con la partecipazione della soprano Desirée Rancatore hanno deliziato il pubblico eseguendo arie e brani del repertorio classico tra i quali L’inno alla Gioia di Beethoven, Porgi Amor di Mozart, Sinfonia da La Gazza ladra di Rossini e Sì, mi chiamano Mimì di Puccini.