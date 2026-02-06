PAT * «EMOZIONE A PREDAZZO PER L’INIZIO DELLE OLIMPIADI DI MILANO CORTINA 2026, PRESENTI SPINELLI E GEROSA»

22.50 - venerdì 6 febbraio 2026

Con la sfilata degli atleti nel Predazzo Ski Jumping stadium si sono aperte le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in contemporanea per il Trentino con gli eventi di Milano, Cortina e Livigno. Una cerimonia carica di emozione, vissuta con grande entusiasmo sia in piazza SS. Filippo di Giovanni che nel rinnovato impianto per il salto con gli sci.

All’inizio delle celebrazioni ha portato il saluto della Giunta Provinciale il vicepresidente Achille Spinelli: “Oggi si avvera un sogno – ha dichiarato il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Achille Spinelli -. Un sogno partito da lontano e realizzato grazie all’impegno di tutta la provincia e di tanti volontari.

Il Trentino è orgoglioso di far parte di questa meravigliosa organizzazione e di recitare un ruolo da protagonista all’interno dei Giochi. In Val di Fiemme, infatti, si assegnerà una parte importante delle medaglie complessivamente assegnate.

La cerimonia inaugurale è un momento solenne che raduna gli atleti di tutto il mondo sotto la bandiera olimpica, carica di importanti valori quali la pace, la solidarietà e l’amicizia. Auguro a tutti gli atleti di dare il massimo nelle competizioni e di farsi portatori dei valori che le Olimpiadi trasmettono e di essere esempio per tutti i giovani che sognano di diventare, un giorno, atleti olimpici. Buone Olimpiadi a tutti”.

“Una giornata speciale quella di oggi – ha affermato l’assessore alla cultura Francesca Gerosa – iniziata questo pomeriggio con l’inaugurazione di Casa Trentino a Cavalese, ricca di emozione. L’entusiasmo era palpabile tra le tantissime persone che ho visto in Piazza a Predazzo e poi allo Stadio del salto.

Queste Olimpiadi e Paralimpiadi lasceranno al Trentino una legacy che è da un lato un patrimonio materiale, fatto di infrastrutture anche tecnologicamente avanzate, dall’altro immateriale, risultato di numerosi progetti culturali e legati alle scuole che abbiamo messo in campo insieme al Dipartimento istruzione e cultura”.

Il sindaco di Predazzo Paolo Boninsegna e il vicesindaco di Tesero Alan Barbolini nel dare il benvenuto agli atleti hanno auspicato che i giochi possano essere un inno alla pace e al rispetto tra popoli e che i valori olimpici possano ispirare tutto il mondo. Infine hanno rimarcato come gli impianti di Predazzo e Tesero, riqualificati secondo i migliori standard internazionali, costituiscono un investimento per lo sport e per la comunità e testimoniano l’impegno collettivo del territorio.

Domani, altra giornata da ricordare: alle 13 a Lago di Tesero lo Skiathlon femminile assegnerà le prime medaglie olimpiche in Trentino.