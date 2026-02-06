PAT * MILANO-CORTINA 2026: FUGATTI E GOTTARDI, «È UNA GRANDE EMOZIONE ESSERE A S. SIRO, IL TRENTINO È ORGOGLIOSO DI OSPITARE QUASI UN TERZO DEL MEDAGLIERE OLIMPICO»

20.30 - venerdì 6 febbraio 2026

La magia delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha finalmente inizio con una cerimonia d’apertura emozionante allo stadio San Siro. L’atmosfera è carica di adrenalina, con atleti e spettatori che si preparano a vivere momenti indimenticabili.

Presenti anche una nutrita delegazione trentina, guidata dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e dall’Assessore Provinciale allo Sport, Mattia Gottardi. L’emozione è palpabile e la partecipazione trentina aggiunge un tocco speciale a questo evento storico, che promette di unire culture e nazioni in nome dello sport e della fratellanza.

“È una grande emozione essere qui a San Siro questa sera per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 – ha detto l’assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi – l’attesa cresce minuto dopo minuto e tra poco prenderà il via uno spettacolo che il mondo intero sta aspettando.

Emozione e orgoglio sono le sensazioni che si respirano in questo momento, insieme a migliaia di persone arrivate da ogni parte del mondo per assistere all’inaugurazione di un evento di portata globale.

Il Trentino è orgoglioso di ospitare quasi un terzo del medagliere olimpico ed è pronto, da questa sera, a dare ufficialmente avvio alle danze”.