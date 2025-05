PAT * CLES – MOSTRA MERCATO AGRICOLTURA, «ALL’INAUGURAZION PRESENTE IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA, MIGLIAIA I VISITATORI»

16.01 - giovedì 1 maggio 2025

Migliaia di persone hanno visitato oggi a Cles la 27^ edizione della Mostra mercato dell’agricoltura.

Alla cerimonia di inaugurazione è intervenuto anche il ministro dell’agricoltura che ha ringraziato gli agricoltori che ogni giorno, anche il primo maggio, si impegnano per garantire la sicurezza alimentare e per la custodia del territorio.

Proprio manifestazioni come la Mostra mercato di Cles, ha evidenziato il ministro, esprimono il vero significato dell’agricoltura, ovvero: tradizione, identità, cultura, difesa dell’ambiente e lavoro.

L’assessore provinciale all’agricoltura e promozione dei prodotti trentini, che ha partecipato all’inaugurazione insieme alla vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, ha ricordato come la Mostra mercato di Cles sia una manifestazione capace di esaltare il lavoro degli agricoltori trentini e della filiera che ruota intorno al mondo agricolo.

Acqua, fitopatie, abbattimento dei costi di produzione, ricambio generazionale e gestione del rischio sono i temi prioritari che la Provincia sta seguendo con il Governo nazionale.

Il tema dell’acqua, particolarmente strategico per il Trentino, è un obiettivo su cui si sta lavorando con tutti gli attori del sistema agricolo, ha sottolineato l’assessore, che ha ricordato anche la necessità di investire sulla formazione per garantire la sicurezza dei lavoratori.

L’obiettivo dell’Assessorato provinciale all’agricoltura, ha concluso l’assessore, è fare sistema e gioco di squadra.

Alla Mostra Mercato dell’Agricoltura di Cles la Provincia autonoma di Trento e TSM – Trentino School of Management presentano “Buon Lavoro”, il progetto dedicato alla promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agricoli.

Con lo slogan “Coltivare saperi, raccogliere sicurezza”, è presente alla Mostra uno stand informativo che illustra due nuovi percorsi formativi rivolti agli agricoltori e agli operatori del settore. Un’iniziativa per diffondere conoscenze pratiche e consapevolezza sui rischi specifici del comparto agricolo.

Il primo percorso, in programma dal 28 maggio al 24 giugno, si concretizzerà in un ciclo di incontri sul territorio per accompagnare le imprese agricole all’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l’INPS.

Il secondo percorso, che si terrà in autunno, sarà una formazione pratica per la prevenzione del ribaltamento del mezzo agricolo, uno dei rischi più gravi nelle campagne trentine.