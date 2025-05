PAT *FORWARD”: “LABORATORIO PER PRODUTTORI CINEMATOGRAFICI EMERGENTI, CINQUE GIORNI DI FORMAZIONE INTENSIVA E DOMANI DUE MASTER»

15.20 - giovedì 1 maggio 2025

Fino al 2 maggio si tiene a Trento la settima edizione di FORWARD, il laboratorio di formazione e mentoring professionale per produttrici e produttori cinematografici emergenti promosso da Trentino Film Commission in collaborazione con Trento Film Festival, Fondo Audiovisivo FVG e CNA Cinema e Audiovisivo. Sotto la guida esperta delle docenti e produttrici Nadia Trevisan (Nefertiti Film) ed Erica Barbiani (Videomante) i partecipanti stanno seguendo un articolato workshop sull’importanza strategica della figura del produttore, il rafforzamento di competenze creative ed editoriali e lo sviluppo di capacità di progettazione imprenditoriale e posizionamento nel mercato contemporaneo, anche in ottica internazionale. Per chi ha sviluppato un progetto di lungometraggio documentario o di finzione, la prossima settimana è previsto anche un momento di follow-up online individuale con le due tutor.

Domani vi sono poi due sono masterclass di approfondimento in calendario: una sul ruolo delle film commission e dei fondi regionali all’interno del processo di produzione, condotta da Luca Ferrario, direttore di Trentino Film Commission e l’altra, conclusiva delle giornate di formazione, sugli aspetti legali di una produzione, con Elisa Vittone, avvocato partner di Weigmann Studio Legale e vicepresidente Doc/it.

Attraverso focus specifici e sessioni plenarie, il workshop offre una panoramica sulla figura e il ruolo del produttore dallo sviluppo alla distribuzione, toccando temi come l’apporto creativo nello sviluppo dei progetti, la diversificazione della tipologia dei progetti, la composizione del team creativo, l’individuazione delle storie, i diversi ruoli nello sviluppo, il rapporto tra produttore e finanziatori, la coproduzione, i budget di sviluppo e di produzione, il piano finanziario e le strategie di finanziamento.

I 12 produttori selezionati a Forward prenderanno inoltre parte, sabato 3 maggio, all’Industry day nell’ambito del Trento Film Festival, una giornata aperta a tutti e dedicata al confronto e al networking tra professionisti del settore cinematografico, organizzata in collaborazione con Trentino Film Commission. Alle ore 9.30 nella cornice di Palazzo Roccabruna si svolgerà l’incontro “Tra creatività e produzione: l’equilibrio necessario”, realizzato in collaborazione con In Progress MFN 2025, il workshop del Milano Film Network rivolto a progetti italiani nella fase iniziale di sviluppo, che approfondirà il rapporto tra autore e produttore, due figure essenziali del processo di creazione cinematografica. Il panel condotto da Alice Arecco e Luca Mosso (co-direttori di Milano Film Network), Cecilia Bozza Wolf (regista e sceneggiatrice) e Roberto Cavallini (Albolina Film), porterà una riflessione su come la sintonia tra queste due figure possa rappresentare il vero motivo del successo di un progetto e come entrambi possano imparare a riconoscere il giusto partner professionale.

Aperto a tutti anche “Incontro con i Festival” alle 10.15, un confronto sul ruolo strategico delle manifestazioni nella diffusione e valorizzazione della cultura cinematografica insieme a Luca Caprara (presidente e coordinatore della rete IAMF, membro del Direttivo AFIC e direttore del Dorico International Film Festival) e Michele Suma (direttore del Sudestival).

Nell’ambito della nuova partnership tra Trentino Film Commission e Milano Film Network, i produttori di FORWARD incontreranno inoltre gli autori di In Progress MFN in una serie di speed date: un’occasione unica per creare connessioni, scambiare contatti e confrontarsi attivamente tra professionisti del settore.