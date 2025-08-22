PAT * “AUTONOMIA – LA VOLONTÀ DEL POPOLO È LEGGE“: «IL PERCORSO ESPOSITIVO SUI PRIMI ANNI DEL DOPOGUERRA E LA NASCITA DELL’ASAR, IL 23/8 L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA»

10.50 - venerdì 22 agosto 2025

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla promozione della conoscenza dell’Autonomia promosse dall’assessorato, verrà inaugurata domani, sabato 23 agosto, la mostra installazione “Autonomia. La volontà del popolo è legge. 1945-1948: gli anni della rivendicazione autonomista”.

Il percorso espositivo – che ricostruisce attraverso materiale documentale e fotografico i primi anni del secondo dopoguerra in Trentino, caratterizzato dalla nascita dell’Asar (l’Associazione studi autonomistici regionali), interprete di istanze popolari traversali – è stato voluto dall’Assessorato alla promozione della conoscenza dell’Autonomia della Provincia autonoma di Trento e curato dalla Fondazione Museo storico del Trentino.

All’evento interverranno l’assessore alla promozione della conoscenza dell’Autonomia della Provincia autonoma di Trento, Simone Marchiori, e il direttore generale della Fondazione Museo storico del Trentino, Giuseppe Ferrandi.

L’inaugurazione della mostra installazione avverrà in piazza Cesare Battisti, a Trento, alle ore 17.30.

L’appuntamento è il primo della rassegna “Autonomia. Il cammino della comunità Trentina”, iniziativa promossa dall’Assessorato alla promozione della conoscenza dell’Autonomia con l’obiettivo di raccontare e condividere con la cittadinanza il significato e i valori della speciale Autonomia del Trentino.