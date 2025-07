PAT * ANNIVERSARIO: «LA FUNIVIA TRENTO-SARDAGNA COMPIE 100 ANNI, SPETTACOLO MUSICALE NELLA TERRAZZA PANORAMICA “BUSA DEGLI ORSI” (4/8 ORE 17.30)»

17.02 - martedì 29 luglio 2025

Uno sguardo al passato per anticipare il sistema dei trasporti a fune del futuro nella città di Trento. In occasione del centenario della funivia Trento-Sardagna, aperta il 4 agosto del 1925, il capoluogo torna a interrogarsi sul sistema integrato di mobilità urbana, partendo proprio dai festeggiamenti per un’opera che, un secolo fa, trasformò profondamente la connessione tra il centro storico e il sobborgo collinare.

Gli appuntamenti, a partire da lunedì 4 agosto 2025, sono organizzati da Trantino Trasporti spa su iniziativa di Comune e Provincia autonoma di Trento, con la collaborazione della circoscrizione e della Pro loco di Sardagna. La presentazione è avvenuta nell’ambito di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Geremia alla presenza dell’assessore provinciale all’urbanistica, energia, trasporti, sport e aree protette, Mattia Gottardi, del sindaco di Trento, Franco Ianeselli, dell’assessore comunale alla mobilità sostenibile e ambiente, Michele Brugnara e del direttore generale di Trentino Trasporti, Roberto Murru.

“Festeggiare un’infrastruttura come quella che collega la città di Trento con l’abitato di Sardagna significa fare una riflessione di ciò che è cambiato nei cento anni di servizio. Oggi la funivia fa parte dell’immaginario comune e del patrimonio della città, ma quando è entrata in servizio la società era sicuramente un’altra e il collegamento è stato un cambio di paradigma epocale che ha proiettato gli abitanti di Sardagna nel secolo della modernità. Celebriamo oggi i cento anni di esercizio, immaginando i prossimi cento”, ha affermato l’assessore Gottardi.

La funivia Trento-Sardagna fu progettata dall’ingegnere Othmar Haas e venne realizzata tra il 1923 e il 1925 dalle Officine Silvestri di Trento. Durante la seconda guerra mondiale fu bombardata più volte. Nel 1960 venne ricostruita con il percorso attuale. Oggi, oltre a essere un collegamento fondamentale per una parte della città, è anche un punto di attrazione turistica.

“Da quando è nata – ha aggiunto Gottardi – si è iniziato a ragionare sul prolungamento di questa infrastruttura e, nemmeno a farlo apposta, cento anni dopo siamo quasi pronti per sostituire il tratto originario e dare nuova continuità al collegamento lungo il Monte Bondone. Ci approntiamo ad affrontare un nuovo secolo attraverso una nuova politica di intermodalità urbana. Con le celebrazioni prendiamo quindi atto di quello che è stato e di quello che dovrà essere, con un allineamento collaborativo tra Comune, Provincia e azienda di trasporti”.

Il programma dei festeggiamenti prevede una giornata di cerimonie, il prossimo 4 agosto, con la posa di due targhe alle stazioni di valle e di monte, a partire dalle 16. All’evento saranno presenti il presidente di Trentino Trasporti Diego Salvatore, il direttore generale Murru, il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti e il sindaco della città di Trento Ianeselli. Tra le 17.30 e le 20 è previsto uno spettacolo musicale nella terrazza panoramica “Busa degli Orsi”. Per l’occasione, inoltre, il trasporto sulla funivia sarà gratuito per tutti.

Il 19 settembre 2025 sarà invece organizzato un convegno dedicato al futuro dei trasporti a fune a Trento e in altri contesti urbani.