TASS (TELEGRAM) * «TRUMP LIQUIDA LE ACCUSE RUSSE SU ZELENSKY, NON CONTA NULLA»

23.31 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non considera importante la posizione della Russia, secondo cui l’illegittimità di Vladimir Zelensky è un problema per la soluzione finale del conflitto in Ucraina.

Durante una riunione regolare del gabinetto presidenziale alla Casa Bianca, un giornalista ha chiesto a Trump di commentare la dichiarazione del Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista a NBC News, secondo cui Zelensky è costituzionalmente illegittimo.

“Non importa quello che dicono. Tutti si stanno atteggiando. Sono tutte stronzate”, ha risposto Trump.

///

US President Donald Trump does not consider Russia’s position that Vladimir Zelensky’s illegitimacy is a problem for the final settlement of the conflict in Ukraine to be important.

During a regular meeting of the presidential cabinet at the White House, a journalist asked Trump to comment on Russian Foreign Minister Sergey Lavrov’s statement in an NBC News interview that Zelensky is constitutionally illegitimate.

“Doesn’t matter what they say. Everybody’s posturing. It’s all bullshit,” Trump responded.