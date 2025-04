PAT * «100 PARTECIPANTI ALLA SKY FAMILY RUN MARATHON, SI È CONCLUSA IERI LA SECONDA EDIZIONE DELLA CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA A MISURA DI FAMIGLIA»

18.31 - lunedì 28 aprile 2025

Una bella occasione per stare assieme tra famiglie, sul monte di Mezzocorona, percorrendo tre chilometri a piedi e con passeggini, con vista mozzafiato sulla piana Rotaliana, passando dal ponte tibetano sospeso su una gola profonda e lo skywalk, la terrazza a sbalzo che regala un panorama stupendo, terminando infine la giornata gustandosi un pranzo conviviale. Questa l’esperienza vissuta dalle 25 famiglie partecipanti che di prima mattina sono saliti con la funivia sul monte rimanendoci fino al pomeriggio quando sono terminate le premiazioni per i partecipanti.

Ancora una volta è risultato attrattivo il connubio sport e famiglie dato che i nuclei familiari aderenti alla manifestazione, provenienti per la maggior parte dal Trentino, hanno completato i posti disponibili già dieci giorni prima dell’evento. La comunità di valle della Rotaliana, con il sostegno dell’Agenzia per la coesione sociale e di altri enti locali, si è fatta organizzatore di un bell’evento, inclusivo, gioioso e a misura delle giovani famiglie.

L’evento si pone nel solco della volontà di mettere in relazione il benessere di giovani e famiglie con la pratica sportiva all’aria aperta, azioni sulle quali è fortemente impegnata la vicepresidente della Provincia autonoma e assessore competente Francesca Gerosa, convinta di quanto la corretta e sana crescita dei giovani e dei bambini porti ad un maggior livello di benessere sociale e di coesione.

In quest’ottica è stata coinvolta l’Agenzia per la coesione sociale che si è affiancata alle realtà territoriali locali promotrici coinvolte nell’organizzazione dell’evento, nel quale tra l’altro è stato proposto un pranzo conviviale con un menù anche per celiaci tramite il sostegno dell’impresa Dr Schaer che da 100 anni lavora per migliorare la vita delle persone con esigenze nutrizionali specifiche. La Sky Family Run si è presentata come una grande opportunità per le famiglie che hanno voluto trascorrere la giornata assieme, all’area aperta, nell’ambito di una gara non competitiva di tre chilometri a misura di famiglia tra sentieri immersi nella natura del monte di Mezzocorona e della Piana Rotaliana.

Il Distretto family Rotaliana Königsberg, tra tutti i distretti family del Trentino, detiene il primato del maggior numero di aderenti sportivi. Non è dunque un caso che la Sky Family Run nasca in questo territorio, fortemente vocato allo sport considerate le oltre 120 società sportive tra le quali l’associazione Basilisco Rotalvolley di Mezzocorona che ha preparato il pranzo offerto dalla comunità di valle a tutti i partecipanti e lo Sci club Mezzocorona che con i suoi volontari ha garantito il presidio nei punti di ristoro e lungo tutto il percorso della gara.