MUSE – TRENTO * “QUEL CHE HO IMPARATO DAL LUPO”: « CON IL FOTOGRAFO BRUNO D’AMICIS, RACCONTERÀ GLI INCONTRI CON I GRANDI PREDATORI (26/1 – 20.30) »

“Quel che ho imparato dal lupo” con il fotografo naturalista Bruno D’Amicis. Giovedì 26 gennaio 2023, ore 20.30. MUSE – Museo delle Scienze, Trento. Ingresso libero con prenotazione su Ticketlandia.

Da oltre vent’anni sulle tracce dei lupi, il biologo e fotogiornalista Bruno D’Amicis, vincitore di prestigiosi premi come il World Press Photo e il Wildlife Photographer of the Year, giovedì 26 gennaio alle 20.30 sarà ospite al MUSE per raccontare gli incontri più emozionanti con i grandi predatori. La serata si inserisce negli eventi collaterali alla mostra immersiva “Nella mente del lupo”, prorogata al MUSE fino al 28 maggio 2023.

Più di qualsiasi altro animale, i grandi carnivori e, inclusi lupi e orsi hanno un posto speciale nell’immaginario umano. Il fotoreporter di natura Bruno D’Amicis segue le loro tracce nelle zone più selvagge d’Europa da oltre vent’anni, documentando attraverso il suo obiettivo le storie e gli insegnamenti ricevuti da questi animali. Una passione, divenuta poi una professione, che coltiva fin da piccolo e che lo ha portato a vincere premi di caratura internazionale – come il World Press Photo (2014), il Wildlife Photographer of the Year (2014 e 2021) e il Fritz Pölking Prize (2015) – e pubblicare le sue immagini su riviste del calibro di National Geographic Magazine, GEO e BBC Wildlife.

“Durante la serata al MUSE – anticipa D’Amicis – racconterò retroscena e aneddoti di alcuni miei scatti più celebri ma anche i profondi insegnamenti che ho ricevuto da lupi e orsi, che gettano le basi per un messaggio di rispetto e coesistenza. Nei secoli, le alterne vicende della storia hanno di volta in volta trasformato la nostra percezione nei loro confronti. Da idoli a nemici, da trofei a beniamini, solo di recente abbiamo iniziato a guardare a questi animali nella loro accezione ecologica, di formidabili predatori, fondamentali per la salute degli ecosistemi”. L’evento si inserisce nel programma di eventi collaterali della mostra “Nella mente del lupo”. L’ingresso è gratuito con prenotazione su Ticketlandia.

Biografia.Bruno D’Amicis (www.brunodamicis.com) è nato a Roma nel 1979, ma dal 2008 vive e lavora all’ombra delle montagne d’Abruzzo, anche se ha viaggiato in decine di Paesi esteri per i suoi progetti. È biologo e fotografo di natura professionista dal 2004. Grande appassionato di fauna selvatica e di montagna, si occupa di progetti multimediali in cui fonde fotografia, divulgazione e conservazione. Le sue immagini sono state pubblicate ed esposte in tutto il mondo e hanno vinto numerosi concorsi, tra cui il World Press Photo e Wildlife Photographer of the Year. Canon Ambassador, vicepresidente dell’Associazione Rewilding Apennines e socio onorario dell’AFNI (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani), fa anche parte dell’International League of Conservation Photographers.

La mostra. L’evento fa parte del ciclo di appuntamenti collaterali della mostra immersiva “Nella mente del lupo”. Prorogata fino al 28 maggio 2023, l’esperienza (inclusa nel biglietto d’ingresso al museo) approfondisce in modo immersivo i codici con cui la mente del grande carnivoro legge la realtà, quali strategie adotta per attraversare una strada, predare o fuggire da un cane posto a protezione del bestiame.

La mostra è realizzata all’interno del Progetto LIFE WolfAlps EU di cui il MUSE è partner e coordinatore della comunicazione e si muove nel segno della complessa e nuova coesistenza fra persone e lupi sulle Alpi.

Foto di: Bruno D’Amicis