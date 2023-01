LAV – TRENTO * REATI IN DANNO AGLI ANIMALI: « INAUGURAZIONE SPORTELLO CONTRO I MALTRATTAMENTI, A PALAZZO BENVENUTI (12/1 – 10.30) »

17.58 - martedì 10 gennaio 2023

Con l’obiettivo di intensificare un’attività che LAV svolge da 45 anni su tutto il territorio nazionale, annunciamo ufficialmente l’apertura degli Sportelli territoriali contro i maltrattamenti degli animali. Attraverso gli sportelli potremo salvare qualunque animale si trovi in difficoltà o sia vittima di soprusi e violenze, in collaborazione con le Istituzioni preposte. Gli sportelli contro i maltrattamenti LAV raccoglieranno infatti le segnalazioni riguardanti comportamenti costituenti reato in danno agli animali e le gestiranno in collaborazione con le Forze di Polizia.

Lo sportello di Trento avrà una triplice struttura e accoglierà le segnalazioni: sia grazie all’apertura al pubblico presso la Sede LAV di Trento; sia attraverso un numero di telefono, dove la responsabile dello sportello risponderà alle chiamate e prenderà in carico le segnalazioni; sia, infine, attraverso una app da noi sviluppata. Si tratta di uno strumento innovativo, semplice e veloce di segnalazione, che permetterà a cittadine e cittadini di essere sempre in contatto con LAV per denunciare casi di violenza e maltrattamento nei confronti di tutti gli animali.

Ulteriore scopo degli sportelli è quello di radicare ancora di più LAV sul territorio locale attraverso un sistema pratico che promuove campagne di sensibilizzazione e informazione verso i cittadini sul rispetto e la tutela degli animali. L’inaugurazione dello sportello LAV contro i maltrattamenti avrà luogo il 12 gennaio 2023 ore 10.30 presso la Sala Nones di Palazzo Benvenuti (via Rodolfo Belenziani, 12 – TN). A seguire, sarà previsto un piccolo rinfresco. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Trento.