MART – ROVERETO (TN) * ” IO L’ARTE E L’ESTETICA “: « CICLO DI INCONTRI ON-LINE DEDICATI AD ARTE E NATURA, DAL 12 GENNAIO OGNI GIOVEDÌ » (PDF)

15.30 - martedì 10 gennaio 2023

Un nuovo ciclo di incontri online dedicati all’arte e alla natura. Dal 12 gennaio, ogni giovedì. Il Mart è un luogo di ricerca pedagogica ed estetica, fin dalla sua fondazione.

All’interno di questa cornice si inserisce la nuova serie di incontri Io, l’arte e l’estetica, ogni giovedì dalle 17.30 alle 19.00, a partire dal 12 gennaio.

Cinque incontri online che vedranno la partecipazione di docenti universitarie, pedagogiste, studiosi di filosofia e di didattica, ospiti di un’edizione dedicata all’arte, alla natura e alla relazione.

A cura dell’Area educazione e mediazione culturale del Mart, gli appuntamenti sono aperti a tutti i pubblici e possono essere riconosciuti ai fini dell’aggiornamento per gli insegnanti.

Per partecipare è sufficiente inviare una mail a education@mart.tn.it, nella conferma di iscrizione verrà inviato il link di collegamento.

In allegato il programma degli incontri.

Programma

12 gennaio 2023

La pedagogia del bosco

a cura di Franca Zuccoli, professoressa ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Milano Bicocca, autrice di numerosi libri sulle traiettorie della pedagogia tra scuola e museo.

La pedagogia del bosco è un approccio con una lunga storia: le occasioni di crescita e di apprendimento possono nascere spontaneamente grazie alla libera interazione tra ambiente e persona. Lo spazio è un’occasione straordinaria per sentirsi liberi e la vera maestra è la natura, l’insieme di elementi atmosferici e materici, la presenza degli altri esseri viventi, l’infinita gamma di stimoli sensoriali, la possibilità di trasformazione e interazione. Quali stimoli per noi contemporanei?

19 gennaio 2023

Oltre l’opera. L’importanza dell’arte per lo sviluppo della persona

a cura di Ilaria Bosi, pedagogista, responsabile dei servizi educativi di Argenta e Ostellato (Fe).

Ricorda la relatrice: “l’educazione è in continua evoluzione e chi se ne occupa (nonni, genitori, educatori, noi stessi) ha il compito di riconoscere e sostenere le inclinazioni di ognuno, considerando la singolarità e la vocazione profonda di ogni persona. È importante lo stile, il come: l’educazione deve essere generativa”. Cosa significa? Come, concretamente? Qual è la funzione dell’arte per lo sviluppo armonico degli esseri umani?

26 gennaio 2023

Memorie di un perdigiorno (von Eichendorff). Natura come libertà

a cura di Alberto Bedogné, studioso di filosofia.

Bedogné ci accompagna tra le pagine del capolavoro di Joseph von Eichendorff “Memorie di un perdigiorno”, un inno alla gioia di vivere, all’“eterna domenica in cuore” del suo giovane protagonista. Il perdigiorno (der Taugenichts) è uno svagato ragazzo che al lavoro nel mulino del padre preferisce il vagabondaggio nel “libero e vasto mondo”, con la sola compagnia del suo violino e del suo canto. Mettersi in viaggio, vivere nella natura e godere le bellezze paesaggistiche. Preferire la precarietà di lavori saltuari, l’ideale di una passione romantica, la dolcezza della musica. Contano poco, in questa fiaba ottocentesca in versi e prosa, gli avvenimenti che si succedono, i viaggi e gli incontri del protagonista, il suo idillio con una ragazza. Ha più importanza l’atmosfera indeterminata, perpetuamente meravigliata del mondo e del suo splendore in cui il giovane vaga, mentalmente e fisicamente, nel corso della storia: l’insopprimibile gioia interiore di un’anima candida, contenta di esistere.

2 febbraio 2023

Camminare, esplorare, vivere. Naturpropheten Revolution

a cura di Fabio Giacomini, studioso di filosofia.

Giacomini affronta il tema dei cosiddetti Naturpropheten, i Profeti della Natura, illuminati artisti-filosofi, pacifisti ed ecologisti, impegnati a mettere in discussione le traiettorie di una società lanciata, già nella seconda metà dell’Ottocento, verso evoluzioni sociali e tecnologiche delle quali sono evidenti i rischi di disumanizzazione. L’arte diventa lo strumento per individuare alternative possibili, nuove consapevolezze e visioni. Scrive Gustav Gräser: “Mi sento come un picchio verde tra picchi neri e marroni. L’umanità mi sembra stia diventando sempre più dissennata, più tenebrosa, sempre più tenebrosa. Intanto il mio picchio verde continua a svolazzare pacatamente sopra deserti impazziti, verso nuovi boschi”.

9 febbraio 2023

Arte, educazione e natura. L’esperienza di Arte Sella

a cura di Adriano Siesser, studioso di didattica, e Barbara Zoccatelli, pedagogista.

Nel corso del tempo Arte Sella ha elaborato, in collaborazione con la Cooperativa La Coccinella, un articolato progetto educativo denominato Arte Sella Education. Di fronte alla crisi ambientale è necessario creare discontinuità ampie e profonde nei comportamenti collettivi e individuali. L’educazione e la cura di noi stessi e del mondo hanno bisogno di combinarsi con la creatività. L’arte, nella sua espressione integrata con la natura è un’opportunità unica per preparare e sviluppare azioni di educazione e di apprendimento, ponendo al centro la vivibilità nelle sue molteplici espressioni.

