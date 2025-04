COOPERATIVA ASTRO – TRENTO * BILANCIO 2024: «VIDEOINTERVISTA “OPINIONE” A DIRETTORE DIEGO COLLER»

18.45 - mercoledì 30 aprile 2025

Settore ittico trentino: innovazione, sostenibilità e risultati in crescita. Mercoledì appuntamento con l’assemblea della cooperativa Astro e del Consorzio di Tutela delle trote del Trentino IGP

L’acquacoltura trentina si conferma un settore dinamico e resiliente, capace di affrontare le sfide economiche globali con strategie innovative e sostenibili.​

Il settore ittico provinciale, rappresentato da 40 imprese con 70 impianti gestiti, che danno lavoro a circa 500 persone, ha come riferimenti la cooperativa Astro e il Consorzio di Tutela delle trote del Trentino IGP.

Queste organizzazioni si riuniranno in assemblea: Mercoledì 30 aprile ad ore 17.00 – Presso la sede di Confagricoltura in via Guardini, 73 a Trento.

Verranno presentati i dettagli dei risultati di fine 2024 e le prospettive future del settore, con particolare attenzione agli innovativi progetti di valorizzazione dei sottoprodotti della lavorazione e alla certificazione Global Food Safety Initiative.

Interverranno la presidente di Astro Barbara Pellegri, il direttore Diego Coller, il presidente del Consorzio di tutela Vittorio Facchini, l’Assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli e il presidente della Cooperazione Trentina Roberto Simoni.