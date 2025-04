PAT * «POLITICHE ABITATIVE, L’8 MAGGIO IL CONVEGNO DALLE 10.00 IN SALA BELLI»

17.31 - mercoledì 30 aprile 2025

Il tema dell’abitare continua ad alimentare il dibattito pubblico, con una prospettiva che va ben oltre l’accesso a un semplice spazio fisico: la casa come leva di coesione sociale, qualità della vita e vitalità dei territori.

Se ne parlerà giovedì 8 maggio a Trento, nella Sala Belli del Palazzo della Provincia, durante il convegno “Politiche abitative, una priorità che abbraccia città e periferie”, organizzato in occasione della presentazione del report annuale del Centro Internazionale Studi Famiglia, “CISF Family Report 2024. Case e città a misura di famiglia”.

L’iniziativa – come ricorda l’assessore provinciale alle politiche per la casa – si propone come un momento di riflessione e confronto sui modelli abitativi emergenti e sulle strategie da attuare in un’ottica integrata, capaci di coinvolgere tanto i contesti urbani quanto quelli periferici e montani, e di sostenere processi di inclusione, rigenerazione urbana e sviluppo della aree più fragili del territorio.

Il programma della giornata prevede, accanto agli interventi istituzionali e tecnici, un confronto con la partecipazione di stakeholder qualificati – esperti di pianificazione territoriale, rappresentanti della cooperazione e del mondo delle famiglie, esponenti della finanza locale e delle comunità di valle – per un confronto ampio e competente sulle politiche abitative sostenibili e in grado di rispondere ai bisogni reali dei cittadini.

Un’attenzione particolare sarà riservata alla strategia provinciale per la resilienza abitativa e l’innovazione sociale, insieme ad un approfondimento sul progetto sperimentale dedicato al contrasto dello spopolamento nelle aree interne.

L’apertura dei lavori è affidata al direttore del CISF Francesco Belletti e alla professoressa Sara Nanetti dell’Università Cattolica di Milano, che si confronteranno sul tema “Abitare tra relazioni, comunità e coesione”. Seguirà la tavola rotonda sulle politiche abitative in Trentino a cui parteciperanno l’assessore provinciale alle politiche per la casa, i dirigenti provinciali Walter Viola e Giovanni Gardelli, il presidente di ITEA Sergio Anzelini, la presidente del Forum delle Famiglie Elisa Marafon, il presidente della Comunità della Vallagarina e il vice direttore generale di Cassa del Trentino Alberto Brandolini.

Programma

9.30 – Accoglienza dei partecipanti

10.00 – Abitare tra relazioni, comunità e coesione

Francesco Belletti, Direttore del Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF), “La casa: luogo di relazioni e bene di solidarietà intergenerazionale”

Sara Nanetti, Professoressa Università Cattolica, Milano, “Abitare la città, abitare la comunità”

Modera Linda Stroppa, Giornalista TGR Rai 3

10.40 – Tavola rotonda. Le politiche abitative in Trentino

Simone Marchiori, Assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia, Provincia autonoma di Trento

Walter Viola, Dirigente generale, Unità di missione strategica “Resilienza abitativa, sostenibilità e assegno unico”, Provincia autonoma di Trento

Giovanni Gardelli, Dirigente generale, Dipartimento Urbanistica, Energia, Catasto, Tavolare e Coesione Territoriale, Provincia autonoma di Trento

* Sergio Anzelini, Presidente ITEA S.p.A.

* Elisa Marafon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Trentino

* Presidente Comunità della Vallagarina

* Alberto Brandolini, Vice Direttore Generale di Cassa del Trentino S.p.A.

12.30 Considerazioni finali e chiusura dei lavori