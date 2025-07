GRUPPO DOLOMITI ENERGIA (TN) * TRENTO – LAUREA MAGISTRALE “MASSIMO DE ALESSANDRI”: «A PALAZZO GEREMIA PREMIATI MATTEO DAL BELLO, PIERGIOVANNI GUZZARDI – LORENZO EMER – ROBERTO PARLATO»

15.22 - martedì 22 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Si è svolta ieri, 21 luglio, a Palazzo Geremia a Trento, la cerimonia di consegna della terza edizione del premio di laurea magistrale “Massimo De Alessandri”, promosso dall’Università di Trento in collaborazione con il Gruppo Dolomiti Energia. Il riconoscimento è dedicato alla memoria di Massimo De Alessandri, manager scomparso nel luglio 2022 all’età di 58 anni, già presidente del Gruppo Dolomiti Energia e figura di riferimento per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il premio intende valorizzare giovani laureati e laureate che si sono distinti per tesi su tematiche legate agli aspetti economici, giuridici e tecnico-scientifici dell’energia.

I vincitori dell’edizione 2025 sono:

Matteo Dal Bello, laureato in Management (25 marzo 2025, 110 e lode), con la tesi The European transition from natural gas to hydrogen: analysis of key variables and scenario construction – relatore Mauro Caselli.

Piergiovanni Guzzardi, laureato in Giurisprudenza (12 marzo 2025, 110 e lode), con la tesi Realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabili: tra ritardi autorizzativi e conflitti paesaggistico-ambientali – relatore Damiano Florenzano.

Lorenzo Emer, laureato in Innovation Management (16 luglio 2024, 110 e lode), con la tesi A patent analysis of AI-based green inventions: stylized facts and forecasting – relatori Andrea Mina e Andrea Vandin.

Roberto Parlato, laureato in Giurisprudenza (12 marzo 2025, voto 107), con la tesi Le concessioni di grande derivazione idroelettrica tra legislazione statale e legislazione regionale. L’assegnazione e i beni – relatore Damiano Florenzano.

Per l’Università di Trento ha portato il saluto del rettore la prorettrice alla didattica Paola Venuti che nel suo intervento ha rimarcato come «in questa iniziativa l’affetto prende il sopravvento e sentiamo di guardare al futuro ricordando chi ha fatto tanto e ha lasciato un segno molto forte nelle persone con cui lavorava e nella sua realtà professionale».

Presenti anche i familiari di De Alessandri e il management del Gruppo Dolomiti Energia.

La Presidente del Gruppo Dolomiti Energia, Silvia Arlanch, ha dichiarato: «Massimo ha sempre creduto nella forza e nella determinazione che le nuove generazioni sono capaci di dimostrare. Sono convinta che sarebbe felice di sapere che è questo il modo che abbiamo scelto per tenere vivo il suo ricordo: un premio che sostiene il percorso personale e professionale di giovani studenti e studentesse. Questo riconoscimento riflette lo spirito e lo stile con cui ha lasciato il segno in tutti noi: concreto, generoso e profondamente legato al territorio.»