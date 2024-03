COMUNE DI TRENTO * ” A SCUOLA SENZ’AUTO “: « 80 CLASSI HANNO RAGGIUNTO LA SCUOLA IN MODO SOSTENIBILE »

09.46 - giovedì 14 marzo 2024

A scuola senz’auto, 80 classi hanno raggiunto la scuola in modo sostenibile. Coinvolti 2256 bambini e 233 insegnanti distribuiti su 125 classi e 15 scuole.

Si è conclusa lo scorso venerdì l’iniziativa Gara a scuola senz’auto, che da lunedì 4 a venerdì 8 ha coinvolto 2489 partecipanti, di cui 2256 bambini e 233 insegnanti, provenienti da 15 scuole della città in cui hanno aderito 125 classi. Tra queste, 80 sono risultate vincitrici per aver scelto di raggiungere la scuola in quei cinque giorni solo in maniera sostenibile, muovendosi a piedi, in bicicletta, con l’autobus o il car pooling.

In premio le classi delle scuole Nicolodi, Schmid, Savio, Bernardi (Cognola), De Carli (Meano), Fratelli Pigarelli (Gardolo), Tomasi (Villazzano), De Gaspari, Italo Calvino (Vigo Meano), Mattarello, Belenzani (S. Vito), Zandonai (Martignano), S. Vigilio (Vela), Sant’Anna (Gardolo) e Moggioli (Povo) hanno dunque ricevuto un pallone.

A loro si affiancano altre 24 classi che hanno meritato una menzione particolare in quanto sono riuscite a raggiungere il cento per cento o quasi di trasporti sostenibili, mentre prima della gara un numero rilevante di bambini veniva accompagnato in auto.

La lista delle classi vincitrici è consultabile alla pagina “Gara a scuola senz’auto, risultati Marzo 2024” dalla home page del sito www.trentogiovani.it.

L’iniziativa, nata per sensibilizzare famiglie e bambini sul tema della mobilità sostenibile, si inserisce all’interno del progetto Bambini a Piedi Sicuri, proposto dall’ufficio Politiche Giovanili del Comune.