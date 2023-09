CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « UN ARRESTO PER REINGRESSO ILLEGALE E DUE DENUNCE PER INOTTEMPERANZA DELL’ORDINE DI ESPULSIONE »

11.00 - venerdì 22 settembre 2023

Prosegue l’azione di contrasto al degrado e ai fenomeni di micro-criminalità nel capoluogo dei Carabinieri della Compagnia di Trento. Nella tarda serata pattuglia del Radiomobile ha intercettato in Via Travai due extracomunitari (del Marocco) impegnati in una lite con bottiglie in mano, e privi di documenti. Presi e portati in caserma, è emerso che erano irregolari sul territorio italiano, che avevano a carico numerosi precedenti per droga ed altro, e che già erano stati colpiti da ordine di allontanamento dall’Italia disposto dalla Questura. Sono stati pertanto denunciati, e dopo essere stati custoditi per l’intera notte presso il Comando di via Barbacovi con impegno di più pattuglie richiamate dal territorio, sono stati accompagnati in Questura per una nuova procedura di espulsione. Nonostante svariati tentativi dell’Ufficio Immigrazione di Trento, non è stato possibile reperire alcun posto presso tutti i CPR del territorio nazionale, motivo per cui gli è stato notificato un nuovo ordine di lasciare il territorio e sono stati rimessi in libertà.

Similare situazione si è verificata nel weekend, quando i Carabinieri della Compagnia di Trento hanno arrestato un 30enne tunisino in Piazzetta 2 Settembre 1943, poiché in maniera clandestina aveva fatto nuovamente ingresso in Italia dopo essere stato già espulso a seguito di accompagnamento alla frontiera. Al processo per direttissima l’uomo, già con altri precedenti, è stato condannato a un anno di reclusione e contestualmente il giudice ha dato il nulla osta alla sua immediata espulsione; anche in quest’ultimo caso tuttavia non sono stati trovati posti disponibili presso i C.P.R. italiani e pertanto si è potuto solo intimare nuovamente il soggetto a lasciare entro sette giorni il territorio nazionale ridandogli libertà.