APT TRENTO * “CARDUCCI STREET PRIMAVERA“: « TORNA LA SFILATA ORGANIZZATA DAI COMMERCIANTI DELLA VIA, IN COLLABORAZIONE CON CONSORZIO TRENTO INIZIATIVE »

16.48 - mercoledì 5 aprile 2023

Carducci Street Primavera 2023. Dopo il successo delle scorse edizioni, torna in Largo Carducci la sfilata organizzata dai commercianti della via, in collaborazione con il Consorzio Trento Iniziative. Largo Carducci si tinge nuovamente di moda con una serata imperdibile all’insegna di stile e tendenza in programma venerdì 14 aprile 2023 dalle ore 19.00. I commercianti della zona hanno infatti deciso di rendere ancora più attrattive le sfilate che tanto successo hanno riscosso nel 2022 mettendo in passerella le nuove collezioni primavera-estate.

Una manifestazione che, oltre al lato artistico, riveste un significato molto importante per il tessuto economico del centro storico di Trento, che anche attraverso questi eventi vuole contribuire concretamente a portare un tocco di colore e vivacità superando insieme le possibili difficoltà del momento. Ad animare quest’edizione di Carducci Street andranno in scena in apertura e chiusura dell’evento dei meravigliosi spettacoli di danza a cura della scuola Chorègraphique.

Il Presidente del Consorzio Trento Iniziative Enrico Faes esprime grande soddisfazione per l’energia positiva che si respira tra le realtà coinvolte: “E’ davvero importante – commenta – inaugurare le attività dell’anno con questa sfilata. La nostra presenza su Largo Carducci è stata generativa anche per il resto del centro storico di Trento, segno che il Consorzio è sempre più parte attiva e propositiva per la città. Carducci Street è diventata in poco tempo un appuntamento molto atteso e di questo non possiamo che esserne felici. La capacità di creare contenuti ed attività collaterali – continua il Presidente – evidenzia come i commercianti e le attività economiche della zona abbiano voglia di mettersi in gioco dimostrando sempre grande disponibilità ed attenzione. Con questa unione di intenti la stagione 2023 si apre in maniera molto positiva e lascia ottime prospettive con il concretizzarsi di tante opportunità per la città”.

A fianco del Consorzio Trento Iniziative e delle attività economiche coinvolte, anche l’Azienda per il Turismo di Trento. “Siamo felici ed onorati di supportare il grande impegno delle realtà coinvolte nell’organizzazione di questo evento – commenta il Direttore dell’APT Matteo Agnolin – E’ anche attraverso queste belle iniziative che la città di Trento si esprime in tutta la sua vitalità portando per le vie del centro tanta allegria e socialità. Il successo di questi eventi è frutto del lavoro sinergico di tante realtà che credono nel territorio in cui operano e che scelgono di impegnarsi con passione e professionalità per renderlo ancora più attrattivo”.

L’evento Carducci Street sarà presentato ufficialmente alla stampa mercoledì 12 aprile alle ore 19.30 presso la Concessionaria Dorigoni di via S. Vincenzo, 42 a Trento.