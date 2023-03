APT S.MART (TN) * SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: « SKIAREA SAN MARTINO DI CASTROZZA-PASSO ROLLE, PREMIATA DA “SKIRESORT“ COME “COMPRENSORIO TURISTICO TOP“ »

10.40 - venerdì 3 marzo 2023

La skiarea San Martino di Castrozza – Passo Rolle premiata come comprensorio turistico top da Ski Resort. I test effettuati dal più grande portale di comprensori sciistici nel mondo hanno evidenziato le qualità di una skiarea proiettata verso un costante miglioramento della sostenibilità ambientale e dell’ottimizzazione delle risorse energetiche. In questi giorni di fine febbraio, mentre la stagione della neve prosegue con buoni riscontri per l’intero comparto turistico, il comprensorio sciistico San Martino di Castrozza – Passo Rolle registra un importante risultato. La località infatti è stata premiata da Skiresort, il più grande portale di test di comprensori sciistici nel mondo, come “Comprensorio sciistico Top”.

Nei giorni scorsi un team arrivato ai piedi delle Pale di San Martino ha testato accuratamente il comprensorio sciistico nella stagione 2022/2023 sulla base di 18 criteri di valutazione: la nostra ski area, con 4 di 5 possibili stelle, ha ottenuto una valutazione eccellente, ottenendo ben 15 riconoscimenti. Tra questi, hanno raggiunto il massimo punteggio possibile la “preparazione delle piste” (5/5 stelle), “l’innevamento garantito” (5/5 stelle), la “sicurezza delle piste” (5/5 stelle), gli “snowpark” (5/5 stelle) e “pulizia e igiene” (5/5 stelle). Molto positivo il giudizio anche sulla ristorazione in quota (4/5 stelle), l’offerta delle piste (4/5 stelle) e l’esercizio ecologico degli impianti (4/5 stelle). La località, grazie soprattutto agli investimenti effettuati negli ultimi anni riconferma dunque il proprio appeal per chi intende trascorrere una vacanza con gli sci tra le Dolomiti. Un risultato importante per un territorio che ha intrapreso un percorso di attenzione verso le tematiche ambientali e che dallo scorso anno è entrato a far parte con il comune di Primiero San Martino di Castrozza nelle Perle Alpine, il network di località che si distinguono per la promozione di un turismo ecocompatibile e sostenibile, grazie anche all’operato del gruppo ACSM spa che aveva già portato le valli di Primiero e Vanoi ad essere dichiarate da Legambiente “territori 100% rinnovabili”.

Proprio nell’ottica di un costante miglioramento della sostenibilità ambientale, così come dell’ottimizzazione delle risorse energetiche la Società Funivie Seggiovie San Martino s.r.l. che gestisce l’area dell’Alpe Tognola, nel corso di questa stagione invernale 2022-23 ha rinnovato il parco generatori neve, andando a sostituire le macchine di vecchia generazione. Sono stati quindi posizionati 20 generatori neve del tipo ad asta modello EOS 4.0 A8H e 1 generatore sempre di tipo ad asta EOS 4.0 A8H Duo, forniti da Demaclenko Trentino s.r.l. Questo tipo di generatori permette un risparmio di consumo di aria compressa e quindi di energia elettrica di oltre il 50%. A questi si sono aggiunti poi 22 generatori a ventola di ultima generazione che permettono un incremento dell’efficienza del 30%. Così come sono state sostituite le macchine è stato sostituito il sistema di automazione software. Queste nuove funzionalità permettono non solo un’ottimizzazione energetica, ma anche di diminuire di lavoro per gli addetti alla produzione di neve tecnica andando a ridurre gli interventi “fisici” degli operatori con un significativo miglioramento delle condizioni di lavoro.

Un investimento importante, arrivato grazie al finanziamento del Gruppo Credit Agricole, parte di un percorso il cui obiettivo è quello di certificare i parametri di Environmental, Social and Governance (ESG) riducendo ulteriormente l’impatto energetico-ambientale. “Per Funivie Seggiovie San Martino il perfezionamento di un finanziamento ESG è una grande soddisfazione. Riconoscimento dell’impegno sul fronte della sostenibilità e al contempo importante incentivo a proseguire nel progetto di miglioramento. Sempre con la profonda consapevolezza che il territorio e la sua gente sono la nostra più importante risorsa e il nostro più grande patrimonio” – ha dichiarato al riguardo Valeria Ghezzi, Chief Executive di Funivie Seggiovie San Martino Srl.

All’opera per un costante sviluppo anche la Società San Martino Rolle Spa che, oltre all’obiettivo di far partire al più presto i lavori per il collegamento San Martino-Passo Rolle, sta programmando degli investimenti per la sostituzione di alcuni mezzi battipista e per l’acquisto di generatori neve di ultima generazione. Inoltre la società nei mesi scorsi ha già affidato l’incarico di progetto per la sostituzione della seggiovia Valcigolera (che serve la pista Cristiania e collega l’area di Ces con quella di Tognola) con una moderna telecabina a 10 posti. Rinfrancate dai buoni risultati di questa stagione invernale 2022-23 le società impianti proseguono quindi nel lavoro per una skiarea funzionale che soddisfi le esigenze degli ospiti, anche internazionali, mantenendo sempre un occhio di riguardo al tema cardine della sostenibilità ambientale.