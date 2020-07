RAI 1 – “ UNA STORIA DA CANTARE “ * PUNTATA DEL 25 LUGLIO 2020, « NELLA PRIMA PUNTATA, OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRé » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Una Storia da Cantare. St 2019 – Una storia da cantare – Fabrizio De André. La prima puntata di Una storia da cantare si apre con l’omaggio a Fabrizio De André. Del noto cantautore saranno analizzati e affrontati tutti gli aspetti caratteristici della sua arte. In particolare il forte legame che lo univa alla sua città Genova. Di questi aspetti e di altri ancora ne parlano personaggi noti ma anche persone comuni, che hanno conosciuto De Andrè e sono in grado di raccontare aneddoti e curiosità sulla sua lunga e prestigiosa carriera. Di questo aspetto se ne occupa particolarmente Bianca Guaccero.

A lei infatti è affidato il compito di raccontare, attraverso le testimonianze raccolte, tutto ciò che i telespettatori non sanno dell’artista ricordato nella puntata. Tra gli ospiti: Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Dori Ghezzi, Massimo Ranieri, Morgan e Anastasio vincitore dell’ultima edizione di X Factor, ovvero quella del 2018. Presenti anche personaggi non appartenenti al mondo musicale come Lino Guanciale ed Elena Sofia Ricci. In particolare Dori Ghezzi parla del suo rapporto con Fabrizio De André e svela dettagli ancora sconosciuti della loro vita in comune. Il racconto complessivo di tutto quanto accade è affidato ad Enrico Ruggeri.

