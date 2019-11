RAI 1 – “ PEZZI UNICI “ * EP 2 PUNTATA DEL 17 NOVEMBRE 2019, « IL RAPPORTO CON VANNI è SEMPRE PIù BURRASCOSO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Pezzi unici. St 1 Ep 2 – La notte bianca. Il rapporto tra Vanni e i “Pezzi unici” è sempre più burrascoso con Anna che cerca di mediare per il bene del progetto. Dopo le iniziali resistenze, l’uomo si convince, però, che tenere i giovani a bottega può essere un modo per cercare di capire di più sulla scomparsa di Lorenzo. Economicamente le cose per l’artigiano non stanno andando benissimo e sono proprio i ragazzi a fornirgli un’idea che può aiutarlo a risollevarsi.

