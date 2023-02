CCIAA TRENTO * IMPRESE STRANIERE 2022: « IN AUMENTO A +3,7%, ALBANESI E RUMENI MAGGIORMENTE PRESENTI NEL SETTORE COSTRUZIONI »

13.06 - giovedì 16 febbraio 2023

IN AUMENTO IL NUMERO DELLE IMPRESE STRANIERE (+3,7%). COSTRUZIONI, COMMERCIO E TURISMO I COMPARTI CHE REGISTRANO IL MAGGIOR NUMERO DI ATTIVITÀ.

Al 31 dicembre del 2022, in provincia di Trento, le imprese attive e gestite da cittadini stranieri sono risultate essere 3.682 (su 4.099 registrate), in aumento del di 133 unità (+3,7%) rispetto all’anno precedente. In base ai dati del Registro delle imprese, elaborati dall’Ufficio studi e ricerche, queste iniziative economiche rappresentano una realtà strutturale del nostro sistema economico che incide per il 7,9% sul totale delle attività locali. Si tratta tuttavia di un dato più contenuto sia rispetto a quanto rilevato a livello nazionale (11,2%) sia nel Nord Est (12,0%).

Se si considerano gli ultimi dieci anni, le imprese attive gestite da cittadini stranieri hanno registrato una significativa espansione. Infatti, rispetto al 2012 sono aumentate di 724 unità (+25% circa). Nello specifico, sono cresciute soprattutto le attività turistiche (+204 unità), quelle che operano nell’ambito dei “servizi alle imprese” (+153) e in quello dei cosiddetti “altri settori”, comprensivi dei servizi alla persona (+108). Un aumento, seppur più contenuto, è stato registrato anche nel comparto delle costruzioni (+83), dei trasporti (+82), dell’agricoltura (+49) e del commercio (+40).

Dal punto vista settoriale, a fine 2022, la quota più consistente di imprese straniere opera nel comparto delle costruzioni (il 30,4%); anche i settori del commercio (21,1%) e del turismo, in particolare la componente legata alla ristorazione, rappresentano ambiti di attività di rilevante interesse per gli imprenditori stranieri (13,5%).

Sotto il profilo della struttura organizzativa, si conferma la prevalenza di imprese individuali che, con 2.841 unità, rappresentano il 69,3% del totale delle imprese guidate da stranieri. A seguire, le società di capitale incidono per il 19,7%, le società di persone per il 10,7% e le altre forme per lo 0,3%.

Tra i Paesi di provenienza degli imprenditori, con riferimento alle sole imprese individuali (le uniche per cui è possibile associare la nazionalità al titolare), quello più rappresentato è l’Albania, con 406 imprese individuali attive a fine dicembre (l’11,0% del totale). Seguono la Romania con 324 unità (l’8,8%), il Marocco con 216 (il 5,9%) e, se si esclude la Svizzera – area dalla quale si è verificato un sensibile fenomeno migratorio “di ritorno” da parte dei figli di emigrati italiani – al quarto posto si colloca la Cina con 146 imprenditori (il 4,0%).

Gli imprenditori albanesi e rumeni risultano maggiormente presenti nel settore delle costruzioni mentre quelli nati in Marocco e in Cina si dedicano maggiormente ad attività commerciali. I titolari cinesi sono presenti anche nella gestione di servizi alla persona (soprattutto saloni di parrucchieri).

“Su base annua – commenta Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio di Trento – si conferma positivo l’andamento delle iscrizioni al Registro camerale, delle imprese guidate da stranieri. Si tratta di un dato in linea con il trend complessivo registrato dal sistema imprenditoriale trentino, che racconta come il nostro tessuto economico abbia saputo rispondere, non senza fatica, impegno e capacità professionali, alle numerose difficoltà contingenti, notoriamente appesantite dalle gravi criticità degli ultimi anni”.