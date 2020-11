RAI 1 – “ LINEA VERDE TOUR “ * PUNTATA DEL 7 NOVEMBRE 2020, « LE VALLI DELL’ALTO ADIGE, SUL GHIACCIAIO DEL GIOGO ALTO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Tour. St 2020 – Le valli dell’Alto Adige. Sul ghiacciaio del Giogo Alto, a oltre 3000 metri dove il panorama è spettacolare, con la nuova puntata di “Linea Verde Tour” . Sarà l’occasione per ammirare un’installazione appena inaugurata, dedicata all’agonia dei ghiacciai a causa del cambiamento climatico e realizzata da Olafur Eliasson, ambasciatore della Nazioni Unite per la sostenibilità.

Si tratta di un artista islandese-danese che in passato ha ‘firmato’ la famosa cascata artificiale d’acqua a New York. L’opera si articola su un sentiero alpino lungo 410 metri con nove porte distanziate ad intervalli calibrati proporzionalmente alla durata delle ere glaciali della terra.

Al termine del suggestivo percorso si apre un padiglione formato da grandi anelli di acciaio e vetro. Il viaggio nella natura della Val Senales porterà Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone nelle valli dove l’autunno è uno spettacolo con i larici che si colorano di rosso ed arancione e dove si può ammirare l’essenza del paesaggio altoatesino. Un territorio, ricco di antichi Masi, custode di segreti di vita contadina, ma anche di prodotti della tradizione vecchia di 600 anni, come le pantofole di feltro e vigne coltivate in maniera virtuosa che amano le alte quote.

LINK VIDEO