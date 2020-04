RAI 1 – “ LINEA BIANCA “ * PUNTATA DEL 25 APRILE 2020, « LE STORIE PIù BELLE DALLA SICILIA ALL’ALTO ADIGE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Bianca. St 2019/20 – Le Storie più belle Dalla Sicilia all’Alto Adige. Prosegue il viaggio di “Lineabianca” nell’album dei ricordi, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, nei luoghi più affascinanti che i due conduttori hanno visitato nel corso di questa edizione. Stavolta protagonisti saranno lo straordinario panorama a quota 2900 metri sulle pendici del cratere Barbagallo, le bellezze di Castel Firmiano, la più leggendaria fra le fortezze dell’Alto Adige e cuore pulsante del circuito museale ideato dall’intramontabile Reinhold Messner, la spettacolare tratta di circa 110 chilometri attraverso gli innumerevoli paesini che si incontrano alle pendici del vulcano più grande d’Italia, l’innovativa didattica della Scuola Superiore Sport Invernali, “Claudia de’ Medici”, per una sana e coerente crescita dei ragazzi: dalla vetta dell’Etna, in Sicilia, alla Val Senales, in Alto Adige, al confine tra Italia e Austria. Le “storie più belle”, i personaggi, le curiosità, l’economia circolare e i preziosi consigli per la sicurezza in montagna: questo e molto altro.

LINK VIDEO