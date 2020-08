RAI 3 – “ IPPOCRATE “: « IL FILM DIRETTO DA THOMAS LILTI RACCONTA LA STORIA DI BENJAMIN, GIOVANE MEDICO CHE DEVE INIZIARE IL TIROCINIO AL SERVIZIO DI SUO PADRE »

“Ippocrate”, film diretto da Thomas Lilti, è la proposta di Rai3 per la serata di lunedì 10 agosto alle 21.20 e racconta la storia di Benjamin, giovane medico che deve iniziare il tirocinio al servizio di suo padre, il dott. Barois. Se inizialmente è entusiasta di questo nuovo lavoro, ben presto si scontra con la dura realtà della vita in ospedale. Qui conosce anche Abdel Rezzak , un collega tirocinante, che viene dall’Algeria.

Durante un turno di notte Benjamin visita un senzatetto, che lamenta forti dolori addominali. Dovrebbe eseguire un elettrocardiogramma ma l’attrezzatura non funziona, così per curarlo gli prescrive degli analgesici. Quando torna il mattino dopo a visitarlo, gli viene detto che il paziente è deceduto. Dopo l’accaduto il ragazzo viene convocato dalla dott.ssa Denormandy, il suo superiore, che gli chiede di ripercorrere insieme il caso per capire cosa sia andato storto. Quando Benjamin le confessa di non aver potuto eseguire l’ECG perché il macchinario non funzionava, la donna gli chiede di mentire qualora gli venisse chiesto per coprire la reputazione dell’ospedale. Il tirocinio non è cominciato nel migliore dei modi per Benjamin, e questo non sarà l’unico ostacolo che dovrà affrontare nella lunga strada per diventare un medico.