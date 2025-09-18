GIOVANNI BATTISTA MAESTRI * CONFERENZA STAMPA 18/9 – 11.00: «LINEE GUIDA DEL MINISTERO SALUTE PER PRODUZIONE E COMMERCIO FORMAGGI A LATTE NON PASTORIZZATO» (VIDEO INTEGRALE E INTERVISTA)

12.28 - giovedì 18 settembre 2025

La Conferenza Stampa si terrà giovedì 18 settembre alle 11.00 presso la sala conferenze dell’Albergo Accademia, in vicolo Colico 4/6 a Trento.

Oggetto: “Se l’armonia del mono futuro si potesse ottenere al prezzo della sofferenza di un solo bambino innocente, sareste disponibili ad accettarla”. Argomenti trattati: le nuove e recenti iniziative intraprese conseguenti al tentativo di far ritirare o edulcorare le linee guida predisposte dal Ministero della Salute per la produzione e commercio dei formaggi a latte non pastorizzato da parte dei rappresentanti di Sloow Food.

Le linee guida non hanno valore normativo e non son suscettibili di essere “ammorbidite”, rappresentano la cristallizzazione della miglior scienza ed esperienza in merito ai rischi dei prodotti a latte non pastorizzato, così come ai metodi per fronteggiarli.

Sono il parametro che permetterà di valutare quando vi saranno nuove intossicazioni, la responsabilità dei produttori. Che, rifiutandole per motivi vietati dall’articolo 41 della Costituzione e accettando il rischio di eventi di lesioni o di morte, si esporranno anche all’ipotesi di risponderne a titolo di dolo eventuale.

“Cheese 2025 – C’è un mondo intorno”: Prossime iniziative in merito.

Interverrà: Maestri Giovanni Battista padre del bimbo che si trova in stato vegetativo dopo aver consumato formaggio prodotto e venduto dal caseificio di Coredo.