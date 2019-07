STRADA VINO E SAPORI – TRENTINO * “CALICI DI STELLE“: « APPUNTAMENTO AL RIFUGIO PATASCOSS SABATO 10 AGOSTO PER L’APERITIVO ASTRO-ENOGASTRONOMICO PIÙ “COOL” DELL’ESTATE »

Come ogni anno il Movimento Turismo del Vino Trentino – Alto Adige, in collaborazione con la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, nell’ambito del coordinamento delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest, e con l’APT Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena, dà appuntamento ai più romantici enogastronauti per Calici di Stelle, storica manifestazione che propone, in tutta Italia, esclusive degustazioni durante le serate stellate di agosto.

E per la terza edizione partecipa anche la “perla” delle Dolomiti Madonna di Campiglio, dando appuntamento, sabato 10 agosto, presso il Rifugio Patascoss. Il programma della serata prende il via alle 18.00 con una degustazione sulla terrazza del rifugio, grazie alla quale si potrà intraprendere un viaggio di gusto lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, degustando i vini più rappresentativi, come il Müller Thurgau della Valle di Cembra, il Teroldego Rotaliano della Piana Rotaliana, senza dimenticare le bollicine di montagna Trentodoc, espressione di tutto il territorio. E, a coronare la degustazione che prevede anche altre eccellenze enologiche provinciali, la preziosa grappa del Trentino.

Per chi vorrà fermarsi a cena, previa prenotazione, alle ore 19.30 verrà servito un menù a base di piatti trentini, in abbinata ai vini delle cantine presenti, mentre dalle ore 21.00 prenderà il via il momento più atteso ovvero l’osservazione delle stelle in compagnia di esperti di Astronomitaly che, attraverso l’uso di appositi telescopi, accompagneranno gli ospiti in un vero e proprio viaggio nel cosmo sopra il cielo di Campiglio. E, per celebrare al meglio il momento contemplativo, la possibilità di degustare grappe, acqueviti e liquori delle distillerie presenti.

16 le aziende presenti all’iniziativa, tra cantine e distillerie: Bellaveder, Borgo dei Posseri, Cantina Endrizzi, Cantine Ferrari, Cantina La Vis, Cantine Mezzacorona – Rotari, Cantina Roverè della Luna Aichholz, Cantina Sociale Trento, Corveè, Distilleria Bertagnolli, Distilleria Marzadro, Gaierhof, Madonna delle Vittorie, Mas dei Chini, Maso Grener e Maso Poli.

L’evento rientra nel calendario nazionale di Calici di Stelle, manifestazione voluta da Movimento Turismo del Vino Italia in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino.