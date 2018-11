RAI 3 * ‘ PRIMA DELL’ALBA ‘: ” nella capitale Salvo Sottile incontra Consuelo, una ladra di professione “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Lunedì 12 novembre alle 23.10 su Rai3 nuovo appuntamento con Salvo Sottile e Prima dell’Alba, il programma “on the road”, prodotto da Stand by me per Rai3, alla scoperta dell’Italia notturna.

Salvo Sottile attraversa il Paese alla ricerca dei lavori più curiosi, i volti più interessanti e le tante incredibili storie che la notte nasconde.

In ogni puntata Salvo ci racconta cinque storie, viaggia di città in città e alla luce tenue di un lampione, o della luna, raccoglie le confidenze e le confessioni dei personaggi più curiosi e interessanti incontrati lungo il percorso.

La nuova puntata di Prima dell’alba comincia a Roma nella biblioteca dell’Università Sapienza, aperta anche la notte. Salvo va a conoscere i ragazzi che fanno le ore piccole sui libri. Tra loro anche due ragazzi iraniani che in biblioteca hanno trovato l’amore.

Si prosegue verso nord, a Chioggia, dove Salvo salirà a bordo di un peschereccio per assistere alla pesca delle vongole: un lavoro faticoso, che Benvenuto e Luca svolgono con passione.

Di nuovo nella capitale Salvo incontra Consuelo, una ladra di professione. Consuelo racconta della sua scelta di vita che la vede sempre in strada, in appostamento, per trovare l’appartamento giusto da scassinare.

Cinquanta sfumature di rosso, per la notte in un appartamento, dove Salvo incontra uomini e donne mascherati, che giocano praticando il solletico erotico, il tickling ovvero una pratica sessuale, che è una declinazione più giocosa e spontanea del sadomaso .

La notte si chiude in Sardegna, dove Salvo aspetterà l’arrivo dell’alba insieme a Stefano, un pastore con una speciale filosofia di vita che conduce alla libertà e alla felicità.