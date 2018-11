PAT * MALTEMPO: MIGLIORA LA SITUAZIONE DELLE STRADE. RIAPERTA LA STATALE 50 DEL ROLLE VERSO IL PRIMIERO

Maltempo: migliora la situazione delle strade. Riaperta la statale 50 del Rolle verso il Primiero. Si transita di nuovo sulla SS 349 del passo della Fricca.

Migliora la situaizone delle strade in tutto il Trentino. Attualmente sono 37 quelle ancora chiuse. Con gli ultimi aggiornamenti (alle ore 12) si segnalano fra l’altro la riapertura della strada del passo Rolle verso il Primiero, dalla località Pontet (confine con la provincia di Belluno) e alla rotatoria della galleria Totoga (rimane chiusa invece la viabilità fra Siror e Bellamonte), nonché della statale 349 della Fricca e della SP 71 fra Civezzano e Valle di Fornace. Riaperta anche la statale 42 a monte di Dimaro verso Commezzadura. Fra il Tonale e Vermiglio transitano solo i veicoli inferiori alle 18 tonnellate.

Si segnala invece, anche a causa delle piogge di stamani, una situazione delicata in valle di Rabbi.Il Comune invita tutti i cittadini a rimanere a casa e a transitare per le strade solo per effettiva necessità. Annullate anche le messe per la festività di ognisanti a Pracorno, San Bernardo e Piazzola.

In allegato la tabella riepilogativa (nel secondo foglio, “Cambiamenti”, in verde sono evidenziate le novità rispetto a ieri sera).