Biancofiore * tunnel Brennero e infrastrutture: ” il governo ascolti l’appello degli imprenditori, Solo Berlusconi ha consacrato tutta la sua vita al culto dell’impresa “

Biancofiore(Fi)-tunnel Brennero e infrastrutture: governo ascolti appello imprenditori. Solo Berlusconi consacrato al culto dell’impresa.

Non investire nelle infrastrutture, nel loro potenziamento e realizzazione è disinvestire sull’Italia. Un biglietto da visita per il mondo sconcertante e autolesionistico per il paese del Made in Italy cioè del marchio di genialità e qualità, grave per il sistema Paese e per una realta’ come il mio Alto Adige , provincia con il Pil tra i più alti d’Europa.

Per questo motivo sono pienamente in linea con l’appello lanciato dal Presidente di Asso-imprenditori Alto Adige Federico Giudiceandrea sulla urgenza e necessità di completare il tunnel del Brennero, vitale insieme a Tav, Pedemontana, Valdastico per la crescita delle nostre imprese ergo di lavoro ed economia: necessariamente interconnesse.

Non possiamo mettere in discussione opere così importanti tanto più presenti nel programma di centro destra sottoscritto anche dalla Lega di governo, eletta insieme a Fi e Fdi per rappresentare proprio quegli imprenditori che oggi sono costretti contro natura a scendere in piazza.

Imprenditori eroi , non “prenditori” come li considera il partner di governo della Lega, come quelli altoatesini, che meritano rispetto e ascolto da parte del governo, perchè conoscono qual è la migliore ricetta per evitare l’annunciata recessione oltre ad essere – loro davvero – l’infrastruttura a fondamento della nostra economia.

Forza Italia si unisce al grido di protesta di imprenditori e lavoratori alto atesini e italiani, aggiungendo però una bonaria tiratina di orecchie. Anche loro si sono fatti infatti abbindolare dagli slogan ed è sorprendente, perché da imprenditori avrebbero dovuto sostenere chi, come Berlusconi, ha consacrato tutta la sua vita al culto dell’impresa e continua la sua battaglia politica proprio per non veder involvere il Paese.