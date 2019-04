TRENTO FILM FESTIVAL E FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTINO * “ VISIONI “: « LA TERZA PUNTATA IN ONDA SABATO 13 APRILE ALLE 20.30 »

Visioni. Il Trento Film Festival dalle Dolomiti alle vette del mondo. Prosegue la trasmissione frutto della nuova collaborazione tra Trento Film Festival e Fondazione Museo storico del Trentino: sabato 13 aprile in onda su History Lab la terza puntata, con al centro la vita nelle “terre alte”, tra il rischio di spopolamento e nuove forme di ritorno. In studio un ospite d’eccezione: lo scrittore Paolo Cognetti.

A seguire, il film Ritratti in malga, del regista Michele Trentini

Siamo ormai alla terza puntata di “Visioni. Il Trento Film Festival dalle Dolomiti alle vette del mondo”, un nuovo progetto nato dalla collaborazione tra la Fondazione Museo storico del Trentino e il Trento Film Festival: dopo le prime due puntate, la terza andrà in onda sabato 13 aprile alle 20.30 (in replica la domenica alle 10.00, alle 15.00, alle 20.00) su History Lab, canale 602 del digitale terrestre.

Sabato 13 aprile è la volta di “Vivere in montagna. Popoli e culture delle terre alte”, con in studio un ospite d’eccezione: lo scrittore Paolo Cognetti, membro della giuria del Premio ITAS del Libro di Montagna e già membro della giuria del Trento Film Festival. Non poteva mancare, a completare questa riflessione, uno dei documentari del regista trentino Michele Trentini, uno degli sguardi più sensibili sui fenomeni sociali ed economici della montagna contemporanea. Con “Ritratti in malga (Italia/2018 /50’) Trentini porta lo spettatore sul Massiccio del Cesen, Prealpi Trevigiane, dove non lontano dalle rinomate terre del prosecco pochi “resistenti” portano avanti l’allevamento delle mucche e la produzione di formaggi di qualità lavorando latte crudo presso piccole malghe un tempo attive su tutto il territorio.

Il programma è stato realizzato da Busacca Produzioni Video, con allestimento dello studio Anålogo.