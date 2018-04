TRENTINO SVILUPPO * INDUSTRIA 4.0: GRANDE INTERESSE PER LO STAND DEDICATO ALLA FILIERA MECCATRONICA AD HANNOVER MESSE

Oggi il Console Generale Giorgio Taborri ha visitato lo stand trentino dedicato alla filiera meccatronica che unisce impresa, ricerca e formazione. Presentato il plastico hi-tech del Polo realizzato nei laboratori della Prom Facility

Grande interesse per il Trentino della meccatronica ad Hannover Messe, il maggiore evento a livello mondiale in tema Industria 4.0, in corso proprio in questi giorni in Germania. Ospite dello stand trentino è stato oggi il Console Generale ad Hannover Giorgio Taborri.

Con uno spazio di circa 130 metri quadrati e un fitto calendario di incontri di business, Trentino Sviluppo, con Polo Meccatronica e i laboratori ProM Facility, e Fondazione Bruno Kessler sono gli ambasciatori del sistema dell’innovazione meccatronico della Provincia autonoma di Trento, insieme ad alcune imprese trentine del settore.

Esposto in fiera, per la prima volta, anche il plastico di Polo Meccatronica realizzato nei laboratori della ProM Facility con le più moderne tecnologie di prototipazione e stampa in 3D. Gli incontri istituzionali e commerciali programmati nei sei giorni di fiera hanno anche l’obiettivo di stringere alleanze con importanti cluster europei della meccatronica per sviluppare congiuntamente tecnologie ed offrire nuove opportunità alle aziende e al sistema trentino.