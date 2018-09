TRANSDOLOMITES * ORA-PREDAZZO: UN TOUR PER RISCOPRIRE I PERCORSI DELLA FERROVIA DELLA VALLE DI FIEMME, SABATO 6 OTTOBRE

Un Tour di mezzi d’epoca alla riscoperta dei percorsi della Ferrovia della Valle di Fiemme. Sabato 6 ottobre 2018, Ora-Auer – Predazzo e ritorno.

Nel 2013 l’Associazione Transdolomites si è attivata con una serie di iniziative volte a ricordare i 50 anni della storica ferrovia Ora-Predazzo.

Recentemente, sempre Transdolomites ha promosso l’idea di dedicare alla stessa ferrovia un Museo all’aperto che si sviluppi lungo lo storico percorso e nei fabbricati che sono sopravvissuti alla chiusura della linea.

Da cinque anni a questa parte si svolge a Predazzo il Festival del Gusto e delle Ferrovie delle Dolomiti. Quest’anno avrà luogo il 6 e 7 ottobre. Nel contesto di questa serie di eventi e di atti volti a ricordare la Ferrovia Ora-Auer-Predazzo, sabato 6 ottobre 2018 Transdolomites promuove un Tour di mezzi d’epoca, automobili, pullman, camion, che partirà da Ora-Auer con destinazione Predazzo per raggiungere il luogo ove si tiene il Festival del Gusto.

Potranno aderire a questa manifestazioni, i club di appassionati di veicoli d’epoca e singoli cittadini con i rispettivi automezzi. Per chi non fosse in possesso di automezzi, l’organizzazione provvede a mettere a disposizione due pullman d’epoca per viaggiare con i quali è prevista una quota di adesione volta alla copertura delle spese di noleggio. Si tratta di Iveco 370 ex Atesina e di un Setra S80.

Durante il percorso di trasferimento verso la Valle di Fiemme verranno effettuate tre soste al fine di recarsi a visitare alcuni siti storici significativi che hanno caratterizzato la storia ferroviaria della Ferrovia della Val di Fiemme. A fare da guida in questo percorso esplorativo con l’immutato entusiasmo che lo anima ci sarà Paolo Corrà, esperto e grande appassionato della Ferrovia della Valle di Fiemme.

*

Programma di massima

– Ore 08,30 – 10,00 : esposizione press la stazione FS di Ora-Auer e

trasferimento in centro paese per una sfilata dei mezzi e per un aperitivo.

– Ore 10,00: partenza percorrendo la S.S 48 delle Dolomiti con

direzione Montagna -Montan e sosta per andare a visitare il Ponte di Gleno.

– Ore 10,45 partenza in direzione Passo San Lugano.

– Ore 11,15 arrivo e sosta a San Lugano per una breve visita alla

stazione.

– Ore 11,45 partenza in direzione Castello-Molina e successivamente

Cavalese .

In questo tragitto verrà proposto un momento di ristoro per i partecipanti.

– Ore 14,00 partenza da Cavalese per raggiungere Predazzo verso le

ore 14,30 e sfilare in direzione di Piazza Santi Filippo e Giacomo, area

che ospita il Festival.

– A Predazzo si raggiungerà l’area per la sosta e visita all’evento di

piazza.

– Ore 16.30 partenza da Predazzo per fare ritorno a Ora-Auer . Con

l’arrivo a Ora avrà termine la manifestazione.

Per informazioni, richieste di adesione contattare : Massimo Girardi

Associazione Transdolomites, Cell. 320.4039769

girardi.massimo@brennercom.net

Termine iscrizioni al Tour, 2 ottobre.