CENTRO SOCIALE BRUNO (TN) * “QUE VIVA IL BRUNO“: « 16 ANNI IN MOVIMENTO, TANTI GLI EVENTI PER FESTEGGIARE INSIEME IL COMPLEANNO (DAL 5 AL 9 OTTOBRE) »

¡QUE VIVA IL BRUNO! 16 anni in movimento. Una ricca rassegna di eventi per festeggiare insieme il compleanno del Centro Sociale Bruno.

Il 10 ottobre 2006 nell’area ex Zuffo, decine di persone hanno occupato un edificio abbandonato, uno dei tanti immobili pubblici destinati all’incuria che ben presto la città comincerà a conoscere come Centro Sociale Bruno, il nome scelto in memoria del giovane orso JJ3, detto appunto ‘Bruno’, ucciso in Baviera dopo aver varcato quei confini immaginari che oggi bloccano milioni di persone nel limbo della fortezza Europa.

Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Sgomberi, repressioni, arresti, violenze squadriste, accanimenti giudiziari, non sono mai riusciti a fermarci.

Abbiamo scelto di opporci alla Provincia che da anni tenta di allontanarci da quella che abbiamo trasformato nella nostra casa comune, un pezzo di città conquistato nove anni fa e sottratto alla rendita e all’abbandono.

Abbiamo scelto di non fermarci nemmeno durante gli anni duri della pandemia, di raccogliere e mettere assieme i pezzi, di non cedere all’individualismo che ha pervaso e inquinato i molti. Abbiamo scelto di restare, resistere e rispondere alle nuove sfide di un vento nero che sta soffiando sempre più forte.

Festeggiamo insieme questo nuovo compleanno, non come un punto di arrivo ma con la stessa e immutata convinzione che la libertà è una conquista che si ottiene solo con la lotta quotidiana.

Anche dopo 16 anni.

PROGRAMMA

Mercoledì 5 ottobre dalle 19.30

RESISTERE PER RESTARE, RESTARE PER RESISTERE

Dialoghi ribelli con un’attivista femminista residente in Afghanistan.

ATTENZIONE: Non sarà permesso scattare fotografie né effettuare alcun tipo di ripresa video. Tutelare M. al fine di garantirne una permanenza e un ritorno sicuri avrà la priorità assoluta.

Apertura ore 19.30 con aperitivo e cicchetti.

Inizio dibattito ore 20.30

Giovedì 6 ottobre dalle 19.30

CICHERO

Storia e memoria di una divisione partigiana

Presentazione del libro con l’autore Tommaso Baldo. Modera Domenica Primerano, docente UniTN ed ex direttrice del Museo Diocesano di Trento.

ore 19.30 apertura con aperitivo e cicchetti

ore 20.30: inizio presentazione

Sostieni l’autore, acquista il libro durante la presentazione!

Venerdì 7 ottobre ore 21.00

¡QUE VIVA CINEMAFUTURA!

Proiezione: Crepa padrone va tutto bene (Tout va bien)

di Jean-Luc Godard

Francia, 1972 – durata: 95’

Una giornalista americana e un regista d’avanguardia vengono sequestrati da un gruppo di operai in sciopero. Insieme a loro c’è anche il direttore della fabbrica. Per cinque giorni i tre ascoltano dalla bocca degli operai le condizioni in cui sono costretti a lavorare. Per i due intellettuali e per il padrone sarà una lezione di politica.

Aperitivo con cicchetti in bar

Inizio proiezione ore 21.00

Dalle 17.30 apertura con la Ciclostile – ciclofficina popolare

Dalle 19.00 lezioni di italiano e sportello legale con la scuola di italiano Libera La Parola

Sabato 8 ottobre dalle 22.00

NEON NIGHT

Underground Techno Party

Neon Night è il Party dedicato al underground della musica Techno.

Dopo la pausa estiva torniamo a scaldare le notti trentine con la prima Neon Night della stagione autunno/inverno.

LINE UP:

Roby M Rage (Hydraulix – Neon Night)

Leonardo (Loco)

Lorenzo Venturini B2B Danièl (BHo)

Squuapa (Nexus Soundsystem)

Apertura cancelli ore 22.00

Domenica 9 ottobre alle 18.30

¡QUE VIVA CINEMAFUTURA!

Proiezione per grandi e piccini: I racconti di Parvana (The Breadwinner)

di Nora Twomey

Canada, Irlanda, 2017 – durata: 90’

Parvana è bambina che per salvare suo padre, imprigionato dai talebani perché insegnava a sua figlia a leggere e a scrivere si taglia i suoi lunghi capelli e indossa gli abiti di un ragazzo per passare inosservata… Candidatura all’Oscar come miglio film di animazione.

Aperitivo in bar

Inizio proiezione ore 18.30

Domenica 9 ottobew ore 21.30

ÁNEMOS – LIVE SHOW!

Il soffio sonoro che incontra il mare e si fa canto

Il trio Ánemos, formato da Sara Giovinazzi (voce, tamburo, chitarra battente), Piergiacomo Buso (chitarra classica, chitarra battente) e Marcella Mammone (violino) propone brani dal repertorio popolare sudamericano e dell’Italia Meridionale (Puglia, Sicilia, Calabria, Campania) in personalissimi arrangiamenti dal carattere originale ma allo stesso tempo coerente agli aspetti esecutivi principali della musica della tradizione popolare.

Dalle pizziche e tarantelle pugliesi, a canti della tradizione popolare siciliana, fino a giungere in altre terre “toccate dal mare” (come l’Argentina, il Cile, il Brasile) con la musica di Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Victor Jara, Cesaria Evora, Maria Bethania, il trio si propone di compiere un viaggio musicale tra le culture latinoamericane e meridionali.

Apertura bar ore 20.30

Inizio concerto ore 21.30

Ingresso a offerta libera: sostieni la musica indipendente e l’autogestione