SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * NUOVA SEDE DI CAORIA / PRIMIERO: INAUGURAZIONE SABATO 19/5, ORE 16.00

Sabato 19 maggio alle ore 16.00, in occasione della Sagra di San Giovanni Nepomuceno a Caoria, sarà inaugurata la nuova sede della Stazione di Caoria del Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino (Zona Primiero Vanoi), in via Ghiaie.

Si tratta di un traguardo importante perché mette a disposizione degli Operatori e Tecnici del Soccorso Alpino un unico luogo dove concentrare tutti gli elementi necessari per garantire operazioni di soccorso veloci ed efficaci.

Nella nuova sede trovano spazio una sala operativa per le riunioni, un magazzino per il deposito dell’attrezzatura e il ricovero degli automezzi – comprensivi di un pik-up, un quad e il rimorchio per il trasporto del quad – ed è dotata di una piazzola d’atterraggio per l’elicottero.

I soci della Stazione di Caoria, sostenuti in modo determinante dal Consiglio Direttivo del Soccorso alpino – Servizio Provinciale Trentino, si sono impegnati in prima persona nella realizzazione di alcuni lavori di ristrutturazione, a consolidamento di una storia di impegno e dedizione cominciata ben 57 anni fa, nel 1961, e che continuerà ancora nel tempo.