UFFICIO TURISTICO COMUNE DI MEZZANO (TN) * “ IL BORGO DEI DESIDERI ”: « LA NOTTE DI SAN LORENZO SARÀ RESA PIÙ MAGICA DALLA VISITA GUIDATA AL CHIARO DI LUNA (10 AGOSTO DALLE 20.45) »

A chi non è capitato di affidare un desiderio ad una stella cadente, magari proprio durante la Notte di San Lorenzo? Se avete un desiderio da esprimere e volete farlo nella splendida cornice di uno dei Borghi più belli d’Italia, Mezzano di Primiero è il luogo ideale e “Il Borgo dei Desideri” è l’evento che fa per voi.

L’appuntamento da segnare in agenda è per il 10 agosto, dal tramonto all’alba, quando visitatori ed abitanti dei Borghi più belli d’Italia (di cui Mezzano fa parte da alcuni anni) sono invitati a scrivere su un bigliettino un desiderio e lasciarlo nel luogo più magico che esso custodisce (una fontana, un pozzo, un ponte, un giardino segreto).

A Mezzano i posti saranno due, sotto il Ponte dei sogni e, in centro storico, nello Stol III. Sarà poi selezionato il desiderio più bello, che parteciperà alla finale di Roma. In palio ci sono tre Smart box per un weekend nei Borghi più belli d’Italia.

Sempre il 10 agosto, dalle ore 20.45, la Notte di San Lorenzo sarà resa più magica dalla visita guidata al chiaro di luna nel cuore del borgo, animata da alcuni interventi dell’Ensemble Femminile della Scuola Musicale di Primiero.

Domenica 15 agosto, un altro piacevole appuntamento animerà Mezzano: Mercatini dell’artigianato in una notte di piena estate (dalle ore 18.00 in piazza Brolo)