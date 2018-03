SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * MANCATO PATROCINIO DELLA PROVINCIA AL DOLOMITI PRIDE: ” ESPRIMIAMO NOSTRA SOLIDARIETÀ A TUTTA LA COMUNITÀ POLITICA LGTBQ “

From the web

News immediate non mediate!

I toni usati oggi dal Presidente Rossi non appartengono ad una cultura di integrazione, ma sono generalmente caratteristica di forze politiche fuori dal campo progressista e opposte alla sinistra. Esprimiamo la nostra solidarietà agli organizzatori del Dolomiti Pride e a tutta la comunità politica Lgtbq trentina.

Il Dolomiti Pride non è solo una sfilata della comunità Lgtbq trentina, ma è soprattutto una festa della diversità e una legittima rivendicazione di diritti a lungo negati.

Già il mancato patrocinio della Provincia al Dolomiti Pride è criticabile; a peggiorare la situazione contribuiscono le vergognose parole pronunciate dal Presidente Ugo Rossi per giustificare il fatto.