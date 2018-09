SETTIMANALE OGGI: ELISA ISOARDI: ” MATTEO È INTELLIGENTE E SENSIBILE, DOPO LE EMERGENZE PARLI DI DIRITTI CIVILI “

«Matteo è una persona estremamente intelligente e sensibile. È solo all’inizio del suo lavoro al governo e sta dando priorità alle emergenze. Al di là delle ideologie e degli opportunismi elettorali, credo che sia necessario però iniziare al più presto anche a parlare di diritti civili. Intendo che uno Stato democratico ha il dovere di tutelare tutti i suoi cittadini».

Così dice Elisa Isoardi, in riferimento al fidanzato Matteo Salvini, in un’intervista al settimanale Oggi, in edicola da domani.

Di lui dice la conduttrice: «Sa la cosa più bella che mi ha detto ultimamente e che per me è valsa più di una dichiarazione d’amore? Mi ha confidato che nutre un profondo orgoglio per la serietà che infondo nel lavoro. Che ammira il mio senso di responsabilità e la mia voglia di studiare e imparare… Matteo è un orso, un uomo che non si spreca in complimenti facili. È una persona concreta, verace e schiva. Le sue parole mi hanno riempito di gioia».

E a chi parla di nozze imminenti fa sapere: «Stiamo benissimo così. Abbiamo raggiunto un equilibrio che ci da sicurezza e serenità».

Infine, anche da neoconduttrice della «Prova del cuoco», rivela: «Matteo in questi ultimi tempi ha messo su un po’ di pancetta, è vero. Fa una vita frenetica e non rispetta la regolarità nei pasti. Ha talmente tanti impegni che non riesce a dare priorità anche a un regime alimentare corretto. Ma quando è a casa cerco di preparargli piatti sani, saporiti e a basso contenuto calorico».