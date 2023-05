ROBERTO DAL RÌ (UDC) * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « LE “CIVICHE” VOGLIONO DA SEMPRE TRASCENDERE LA DIMENSIONE DEL MUNICIPIO »

10.59 - giovedì 18 maggio 2023

Gentile direttore Franceschi,

la riflessione offerta oggi da Mariano Giordani sul quotidiano “l’Adige” sconta un po’ l’inserirsi sulle tematiche esposte da quella precisa linea editoriale.

Premesso che l’ambizione di FdI ad ottenere alla scadenza del 22 ottobre prossimo un risultato a due cifre sull’onda di un voto politico nazionale, dove il voto d’opinione ha bocciato le scelte del Conte II° ed anche il tempo supplementare offerto a quella maggioranza dalla parentesi Draghi, è più che giustificata e dato per certo che la giunta uscente ha performato al di sotto delle tante aspettative che si erano create nel 2018.

Il voler però dare una lettura che sovrappone centralismo e vocazione nazionalista sconta una narrazione che, viste le performance e le contraddizioni regalateci dal PD nell’ultimo decennio, sia a livello nazionale come localmente che, pur spinta da una fazione ancora forte sulla stampa locale, difetta di una sua credibilità.

La distanza tra aspettative e risultati resta la sfida su cui confrontarsi e certo una presenza di FdI in Consiglio Provinciale costruitasi nel tempo ed al di fuori delle urne è risultata meno incisiva di come è lecito attendersi dopo fine ottobre. Il tentativo del PATT di ritrovare un’unità rispetto allo smarrirsi, fin dal 2008, di un ruolo di tutela di una specificità che pochi sanno riconoscere dopo quel divergere della Provincia Autonoma dal quadro regionale su cui si giocò la scommessa perduta da Dellai e dai suoi sodali, non potrà recuperare le tante lacerazioni che attraversano l’universo autonomista ed in cui Progetto Trentino cerca un suo ruolo.

La presenza di UdC è e vuole essere per certo un tentativo di dare un peso politico a quel sentire che si è progressivamente “avvitato” e “ripiegato” su quell’ombelico come centro del mondo che è rappresentato dalle Civiche che vogliono da sempre trascendere la dimensione del municipio. Ben venga quindi l’intervento di Mariano Giordani, che ci consente di ricordarlo.

*

Roberto Dal Ri

Commissario straordinario Udc Trentino Alto Adige