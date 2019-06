SETTIMANALE “CHI“ * « IL PRIMO BACIO FRA ANDREA IANNONE E GIULIA DE LELLIS, LA COPPIA DELL’ESTATE «

Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 26 giugno in esclusiva le prime foto del bacio fra il pilota di MotoGP Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, e l’influencer Giulia De Lellis. La coppia a sorpresa, che si frequenta da un mese, è stata fotografata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini prima in centro a Milano, dove c’è stato il primo bacio in pubblico, e poi in Sardegna, dove la passione è esplosa.

Una settimana fa la De Lellis era stata vista ai box di Iannone al Gran Premio di Barcellona. Lei è stata fidanzata con Irama e Andrea Damante, lui, come dicevamo, è l’ex di Belen. Proprio a un anno e mezzo fa risale una foto della De Lellis a cena con Belen dopo il “GfVip 2”, che aveva visto l’influencer nella Casa con Jeremias Rodriguez, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.