RAVETTO * MOLISE: ” GRANDE VITTORIA DI FORZA ITALIA E DEL PRESIDENTE SIVLIO BERLUSCONI “

“Grande vittoria per Forza Italia che, come dimostra il risultato in Molise, gode di ottima salute. Il centrodestra unito ha portato alla guida della regione Donato Toma, strappandone un’altra al malgoverno di sinistra. Determinante come sempre è stata la presenza di Silvio Berlusconi che con grande entusiasmo e determinazione si è speso in campagna elettorale”.

Lo dichiara la deputata azzurra Laura Ravetto che aggiunge: “Lo straordinario risultato è stato conseguito anche grazie alla presenza sul territorio della capogruppo Mariastella Gelmini, all’impagabile lavoro di Annaelsa Tartaglione, ai parlamentari azzurri che hanno battuto la regione. A Donato Toma vanno i miei migliori auguri, sono certa che svolgerà al meglio il suo lavoro per quella bellissima terra”, conclude.