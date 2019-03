rai 3 * “ Agorà “: « Dall’arresto di De Vito al sequestro dei 51 minorenni a Milano »

)

A cura di redazione Opinione





Agorà. Dall’arresto di De Vito al sequestro dei 51 minorenni a Milano. Gli aggiornamenti successivi all’arresto del presidente del Consiglio comunale Marcello Di Vito (M5 Stelle), a Roma e, a Milano, il racconto delle ore di terrore dei 51 studenti di Crema che sono stati sequestrati all’interno di un bus dall’autista italiano di origini senegalesi.

Li propongono gli inviati di “Agorà” in collegamento nella puntata in onda giovedì 21 marzo alle 8.00 su Rai3. Sul fronte immigrazione, intanto, tiene banco il caso della nave Mare Jonio: in sommario un collegamento da Lampedusa, dove il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto Cecilia Baravelli hanno iniziato gli interrogatori nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Agrigento sullo sbarco di 50 migranti soccorsi dalla nave.

Ospiti della puntata: Emiliano Fittipaldi, giornalista L’Espresso; Roberto Giachetti, Partito Democratico; Ignazio Corrao, Movimento 5 Stelle; Aurelio Picca, scrittore; Fabrizio Masia, sondaggista; Fabrizio D’Esposito, Il Fatto Quotidiano; Claudio Cerasa, direttore Il Foglio; Livia Turco, ex Ministra Solidarietà Sociale; Edoardo Rixi, Viceministro Infrastrutture e Trasporti-Lega; Laura Tecce, Cultura Identità; e Francesco Specchia, direttore Pop Economy.