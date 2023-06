MFE – MEDIAFOREUROPE N.V * SPAGNA / BORSE VALORI BARCELLONA – BILBAO – MADRID – VALENCIA: « NEGOZIAZIONI AZIONI ORDINARIE MFE “A” – ISIN NL0015000MZ1, VALORE NOMINALE UNITARIO EURO 0,06 »

In conformità alla politica di distribuzione di dividendi, (i) l’assemblea degli azionisti di MFE tenutasi il 29 giugno 2022 ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,05 per ciascuna azione MFE A e per ciascuna azione ordinaria MFE B, che è stato pagato il 21 settembre 2022; e (ii) l’assemblea degli azionisti di MFE tenutasi il 7 giugno 2023 ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,05 euro per ciascuna azione ordinaria MFE B che sarà messo in pagamento il 26 luglio 2023 (con data stacco cedola il 24 luglio 2023 e record date 25 luglio 2023).

Mantenimento di tutte le attività e pagamento delle tasse in Spagna – Come descritto in precedenza, nel contesto della Fusione e immediatamente prima del suo completamento, MES ha eseguito il Conferimento in favore di GA Mediaset.

Alla luce di quanto sopra, GA Mediaset gestisce tutte le attività del gruppo MFE in Spagna e ha ricevuto tutte le attività e le passività di MES, comprese le partecipazioni in altre società, ad eccezione di parte della liquidità di MES e dell’intera partecipazione detenuta in ProSiebenSat.1 Media SE, e delle operazioni finanziarie relative a tale partecipazione.

GA Mediaset continuerà a mantenere le attività, gli investimenti e la produzione di contenuti in Spagna nonché continuerà a pagare le tasse in Spagna, come MFE ha chiarito nella documentazione ufficiale. La Fusione non ha avuto un impatto significativo sui dipendenti di MES o sulle loro condizioni di lavoro e sui diritti che avevano prima di diventare dipendenti di GA Mediaset.

*

Amsterdam – Cologno Monzese, 14 giugno 2023