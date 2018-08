RAI 2 * DRAGONFLY – IL SEGNO DELLA LIBELLULA: IL PREMIO OSCAR KEVIN COSTNER IN UN THRILLER PARANORMALE

Il dottor Joe Darrow non si rassegna alla tragica scomparsa della moglie Emily, pediatra in missione umanitaria in Venezuela e in attesa di un bambino.

Nel film thriller “Dragonfly – Il segno della libellula”, diretto da Tom Shadyac e in programmazione su Rai3 lunedì 20 agosto alle 21.15, Joe, interpretato da Kevin Costner, è perseguitato dai ricordi. Strani avvenimenti e l’immagine ricorrente della libellula, insetto amato dalla moglie Emily, diventano nella sua mente chiari messaggi sovrannaturali da parte della moglie, che lo convincono a partire per il Venezuela in cerca di risposte. E ne troverà di veramente inaspettate…