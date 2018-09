RAI 1* VIENI DA ME: PRENDE IL VIA LUNEDÌ 10 SETTEMBRE IL NUOVO PROGRAMMA CONDOTTO DA CATERINA BALIVO

Prende il via lunedì 10 settembre Vieni da me, il nuovo programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo e in onda in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14. Ispirato al premiato talk show statunitense The Ellen DeGeneres Show, Vieni da me racconterà con allegria ed irriverenza l’Italia attraverso le storie dei suoi protagonisti, che potranno proporsi come ospiti alla conduttrice inviandole una nota vocale.

In ogni puntata, Caterina Balivo intervisterà ospiti noti e persone comuni che, grazie al clima familiare e accogliente del salotto di Rai1, potranno raccontarsi in una chiave inedita ed emozionante ma anche esibirsi mostrando un’abilità particolare.

Tra gli ospiti di lunedì 10 settembre ci saranno anche Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi. I due attori, entrambi nel cast della soap “Il Paradiso Delle

Signore”, si confronteranno nel salotto di Vieni da me per stabilire chi tra i due è il “più affascinante interprete della fiction italiana”. Ad accompagnare Caterina Balivo nel corso di ogni puntata ci sarà un parterre di personaggi ricorrenti che interverranno anche in diversi momenti delle interviste.

Fondamentale il ruolo del pubblico in studio, che diventa parte attiva del programma esprimendo la propria opinione, con l’ausilio delle palette, al termine delle interviste. Ogni racconto, quindi, avrà un vero e proprio finale ricco di emozioni. Il pubblico da casa, invece, potrà partecipare ad un gioco telefonico per tentare di indovinare a quale vip appartiene la casa di cui saranno mostrati alcuni dettagli nel corso della puntata. In palio, un montepremi in gettoni d’oro. È possibile giocare telefonando al numero 894424.

Vieni da me è anche attivo sui social attraverso i profili ufficiali: Instagram @vienidamerai, Twitter @vienidameRai, Facebook @Vienidamerai. Gli autori di Vieni da me sono Caterina Balivo, Pasquale Romano, Clarita Ialongo, Matteo Bracaloni, Svevo Tognalini, Alessandro Migliaccio. La regia è di Sabrina Busiello. Il programma è realizzato in collaborazione con Magnolia.