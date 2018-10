RAI 1 * ‘ LINEA VERDE ‘: DANIELA FEROLLA ANDRÀ ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZA DELLA VALDIGNE, DEL GRAN PARADISO FINO AL MAESTOSO COMPLESSO DEL MONTE BIANCO

Domenica 14 ottobre, su Rai1 alle 12.20, Linea Verde sarà in Valle D’Aosta. Daniela Ferolla, in compagnia della guida Alpina e pluricampionessa di arrampicata Anna Torretta, in elicottero, andrà alla scoperta delle bellezza della Valdigne, del Gran Paradiso fino al maestoso complesso del Monte Bianco. In uno dei meleti più belli di Saint-Pierre raccoglierà le renette e con Ciro Vestita spiegherà le virtù di questo frutto eccezionale.

Dall’alto del Monte Bianco, il “tetto d’Europa”, al tetto di una casa fatto di lose, pietra tipica della valle, la conduttrice Daniela Ferolla, racconterà le antiche tradizioni di questa regione.

Federico Quaranta, dopo aver svelato la bellezza unica del lago del ghiacciaio di Miage, incontrerà Peppone a Courmayeur, insieme partiranno per un’avventura alla volta di Cogne. Qui andranno a conoscere una famiglia di malgari in fermento per la preparazione per la Deveteya, la fiera con la festa del Bestiame tipica di questa zona valdostana.