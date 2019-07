PAT * Progetto planetario: « richiesto un parere al Comitato provinciale per i beni culturali, organo consultivo della Giunta »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Progetto planetario: richiesto un parere al Comitato provinciale per i beni culturali, organo consultivo della Giunta Pat.

Su iniziativa dell’assessore Mirko Bisesti, il Comitato Provinciale per i Beni culturali sarà chiamato ad esprimere un parere in merito al progetto che prevede la realizzazione di un planetario a servizio del Muse, da collocare nel prato delle Albere, nelle adiacenze del museo e dello storico palazzo rinascimentale trentino, dimora dei principi vescovi. Come riportato dalla stampa, il progetto in questi giorni è al centro di un vivace dibattito, così come la destinazione culturale dello stesso Palazzo delle Albere, già sede del Mart. L’assessore alla Cultura Mirko Bisesti, secondo quanto previsto dalla normativa, ha ritenuto di coinvolgere, nelle prospettive del più ampio e approfondito confronto, il massimo organo consultivo a supporto della Giunta provinciale in tema di beni culturali, per acquisire un parere qualificato che tenga conto di tutte le istanze sottese e delle sensibilità emerse. Costituito da esperti di elevata competenza provenienti sia dal mondo accademico sia professionale, il Comitato, di recente nomina, ha il compito di esprimersi in relazione ad interventi di particolare rilevanza culturale, nonché riguardo ad atti di indirizzo per le funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione. Ai membri sarà chiesto di valutare la compatibilità o meno fra i valori storico-culturali di cui è portatore il Palazzo delle Albere e il progetto del Planetario H2O, concepito come struttura temporanea di sviluppo delle attività scientifiche ed educative del Muse.