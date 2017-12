Pat * Garanzia giovani: aperte le iscrizioni per il “Percorso A”, che prevede percorsi di orientamento specialistico, formazione e tirocinio anche all’estero

Prevede 60 ore di formazione teorica ed una esperienza di tirocinio fino ad un massimo di 6 mesi da effettuarsi anche all’estero. Garanzia giovani: aperte le iscrizioni per il “Percorso A”.

Nell’ambito del Piano di attuazione per l’occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento (Programma Garanzia Giovani) è attivo il “Percorso A”, che prevede percorsi di orientamento specialistico, formazione e tirocinio anche all’estero.

Continua in questo modo l’impegno della Provincia nell’agevolare il futuro occupazionale dei giovani trentini affinché essi raggiungano le loro aspirazioni professionali, una sicurezza economica e, allo stesso tempo, il mercato del lavoro possa avvalersi delle loro competenze.

L’iniziativa avrà attuazione dal mese di gennaio 2018 ed è articolata in 60 ore di formazione teorica ed una esperienza di tirocinio fino ad un massimo di 6 mesi da effettuarsi anche all’estero. Per iscriversi è necessario effettuare la registrazione online sul sito www.garanziagiovani.gov.it ed effettuare la sottoscrizione del patto di servizio presso i Centri per l’impiego della Provincia autonoma di Trento.

Garanzia giovani è un’iniziativa per sostenere i giovani, di età compresa fra 15 e 29 anni che non sono occupati e non frequentano un percorso formativo né tirocinio per l’inserimento nel mercato del lavoro. Il Percorso A del Piano per l’occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento è strutturato in “Orientamento specialistico, formazione, tirocinio anche all’estero” con la finalità di attivare e riattivare i giovani.

*

Orientamento specialistico o di II livello

Il giovane sarà accompagnato attraverso un processo orientativo verso una fase di professionalizzazione e di contatto con il mondo del lavoro.

La prima fase prevede l’analisi dei bisogni, la formulazione e definizione degli obiettivi da raggiungere. La seconda prevede la ricostruzione della storia personale con particolare approfondimento della storia formativa e lavorativa del giovane. Infine la terza fase prevede la messa a punto di un progetto personale che si fonda sulla valorizzazione delle risorse personali (caratteristiche, competenze, interessi, valori) in una prospettiva di ricostruzione del pregresso e di valutazione delle risorse di contesto.

*

Formazione preparatoria al tirocinio

L’azione fornisce competenze informatiche, di base e trasversali in preparazione al tirocinio, è articolata in moduli e organizzata in 10 giornate di durata complessiva pari a 60 ore. L’obiettivo è quello di sviluppare i seguenti contenuti essenziali:

– modulo base di sicurezza sui posti di lavoro (8 ore)

– i metodi e gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro, diritto del lavoro (8 ore)

– informatica (20 ore)

– competenze trasversali (20 ore)

– preparazione al tirocinio (4 ore).

*

Tirocinio in aziende del contesto provinciale, in mobilità geografica nazionale o transanazionale

La durata del tirocinio può variare a secondo della profilazione del partecipante, da un minimo due mesi fino ad un massimo di 6 mesi. Il tirocinio potrà essere svolto anche interamente all’estero nel caso in cui il giovane disponga di una conoscenza linguistica adeguata. Per il periodo di tirocinio si prevede l’erogazione di un’indennità di partecipazione.

*

Info

Provincia autonoma di Trento

Agenzia del Lavoro

www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/giovani/garanziagiovani/index_html

n. verde 800264760

Centri per l’impiego della Provincia autonoma di Trento

www.agenzialavoro.tn.it/agenzia/cpi_indirizzi