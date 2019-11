GIT – GRUPPO INIZIATIVE TERRITORIALI / TRENTINO * BANCA ETICA: « CONVEGNO ” ETICA E FONDI PENSIONE, SCELTA RESPONSABILE PER EVITARE DI COMPROMETTERE IL FUTURO “, TRENTO MERCOLEDì 2711 – SALA FALCONETTO “

In occasione del Mese della Finanza Etica il GIT, Gruppo di Iniziative Territoriali del Trentino di Banca Etica invita la cittadinanza ad un confronto sul tema:

ETICA E FONDI PENSIONE

Una scelta responsabile per evitare di compromettere il futuro

Mercoledì 27 Novembre 2019 ore 20.30

Sala Falconetto Palazzo Geremia Via Belenzani, 20 Trento

La serata vuole creare consapevolezza sull’importanza di aderire ai Fondi Pensione Complementare che sono una buona scelta di risparmio personale per avere una risorsa aggiuntiva per il proprio futuro.

Tra i maggiori investitori finanziari nel mondo ci sono proprio i Fondi Pensione Complementare.

Come per tutte le scelte che riguardano il nostro denaro (depositi in banca, apertura di conto corrente, investimenti ecc..) è importante affidarne la gestione conoscendo DOVE E COME vengono investiti i nostri soldi.

Sarebbe paradossale rincorrere il sogno di una vita più dignitosa quando saremo anziani, mettendo a rischio il futuro delle nuove generazioni e del pianeta.

In un tempo in cui la parola etico è molto abusata e maschera realtà che etiche non sono, quali strumenti abbiamo per fare una scelta responsabile?